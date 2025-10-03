Las cinco noticias más destacadas de este viernes 3 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Los médicos estallan en las calles de Alicante durante la huelga.

Alicante Viernes, 3 de octubre 2025

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este viernes 3 de octubre.

1 Los médicos estallan en las calles de Alicante durante la huelga: «La sanidad pública no puede sobrevivir sin nosotros»

La huelga nacional de médicos y facultativos se ha dejado sentir este viernes en Alicante, donde cerca de medio millar de profesionales se han concentrado en la plaza de la Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno, en defensa de un estatuto propio que regule sus condiciones laborales y profesionales. El lema lo han dejado claro: «La sanidad pública no puede sobrevivir sin nosotros». Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Alicante Gastronómica arranca a lo grande con estrellas internacionales y el reto de conquistar a 75.000 visitantes

Alicante Gastronómica 2025 ya está en marcha y lo ha hecho a lo grande. La feria de referencia del Mediterráneo se ha inaugurado este viernes en IFA-Fira Alacant convertida en un auténtico escaparate mundial de sabores, talento y experiencias. Esta importante cita gastronómica del país ya se ha marcado un reto, el de conquistar a más de 75.000 visitantes en solo cuatro días. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Varapalo del Gobierno a Alicante al dejar sin fondos europeos proyectos clave como Cigarreras, Lo Morant o Tómbola

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que presentará alegaciones formales después de que el Gobierno de España haya dejado a la ciudad fuera del reparto de los fondos europeos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), lo que supone que proyectos sociales y de transformación urbana de gran impacto se queden sin financiación. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Agenda de las Hogueras de Alicante: primera mascletà nocturna, almuerzos y lectura del 'Tirant lo Blanc'

Las Hogueras de Alicante se preparan para vivir un fin de semana repleto de actos, organizados por la Federació y las distintas comisiones. Entre ellos, destaca la inauguración del ciclo 'Pòlvora tot l'any' con una mascletà nocturna dedicada a las barracas. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Persecución en la A7 de Alicante: un fugitivo buscado por asesinato, un criminal reincidente y una lancha de 120.000 euros robada en Francia

Un fugitivo buscado en Francia por asesinato, un criminal con numerosos antecedentes y una lancha semirrígida valorada en 120.000 euros recién robada del puerto deportivo de francés de Saint-Cyr-sur-Mer. Podría parecer la sinopsis de una película, pero es una de las últimas persecuciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en carrreteras alicantinas. Clica aquí para leer la noticia completa.

