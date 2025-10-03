Los médicos estallan en las calles de Alicante durante la huelga: «La sanidad pública no puede sobrevivir sin nosotros» La Conselleria cifra en un 17% el seguimiento del paro, mientras el Sindicato Médico asegura que ha sido «masivo» y denuncia unos servicios mínimos «abusivos»

Adrián Mazón Alicante Viernes, 3 de octubre 2025, 14:47 | Actualizado 15:08h.

La huelga nacional de médicos y facultativos se ha dejado sentir este viernes en Alicante, donde cerca de medio millar de profesionales se han concentrado en la plaza de la Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno, en defensa de un estatuto propio que regule sus condiciones laborales y profesionales. El lema lo han dejado claro: «La sanidad pública no puede sobrevivir sin nosotros».

Convocados por el Sindicato Médico CESM y respaldados por colegios profesionales, los facultativos han mostrado su rechazo a la propuesta de modificación del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad. Consideran que el nuevo texto supone un «atropello intolerable» que degrada derechos básicos como el descanso, la conciliación o la retribución justa de las guardias.

El manifiesto leído en Alicante ha subrayado que los médicos no reclaman «privilegios corporativos, sino respeto a una profesión que exige formación, responsabilidad y dedicación máxima». Entre las críticas destacan la eliminación de ratios adecuadas, la reducción del descanso semanal de 36 a 24 horas, la ausencia de incentivos para plazas de difícil cobertura o la supresión del 100% del sueldo en bajas, maternidad y riesgo.

Servicios mínimos «abusivos»

En cuanto al seguimiento de la huelga, los datos varían según la fuente. La Conselleria de Sanidad asegura que un 17% de los médicos de la Comunitat se han sumado al paro, mientras que el Sindicato Médico eleva el apoyo por encima del 90% «considerando los servicios mínimos que han sido abusivos». «Lo lógico es que el decreto de los mismos debería de haber sido el de un festivo», denuncian.

El sindicato insiste en que el paro tiene como objetivo «no dañar a la ciudadanía», sino defender «una sanidad pública de calidad que hoy está en riesgo por la precariedad y la fuga de talento». Según sus portavoces, la falta de reconocimiento y de mejoras palpables en las condiciones laborales amenaza la permanencia de los médicos en el Sistema Nacional de Salud.