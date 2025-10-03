Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Varapalo del Gobierno a Alicante al dejar sin fondos europeos proyectos clave como Cigarreras, Lo Morant o Tómbola
Huelga de médicos en Alicante.

Ver 22 fotos
Huelga de médicos en Alicante. SHOOTORI

Los médicos estallan en las calles de Alicante durante la huelga: «La sanidad pública no puede sobrevivir sin nosotros»

La Conselleria cifra en un 17% el seguimiento del paro, mientras el Sindicato Médico asegura que ha sido «masivo» y denuncia unos servicios mínimos «abusivos»

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:47

Comenta

La huelga nacional de médicos y facultativos se ha dejado sentir este viernes en Alicante, donde cerca de medio millar de profesionales se han concentrado en la plaza de la Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno, en defensa de un estatuto propio que regule sus condiciones laborales y profesionales. El lema lo han dejado claro: «La sanidad pública no puede sobrevivir sin nosotros».

Convocados por el Sindicato Médico CESM y respaldados por colegios profesionales, los facultativos han mostrado su rechazo a la propuesta de modificación del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad. Consideran que el nuevo texto supone un «atropello intolerable» que degrada derechos básicos como el descanso, la conciliación o la retribución justa de las guardias.

Imagen principal - Los médicos estallan en las calles de Alicante durante la huelga: «La sanidad pública no puede sobrevivir sin nosotros»
Imagen secundaria 1 - Los médicos estallan en las calles de Alicante durante la huelga: «La sanidad pública no puede sobrevivir sin nosotros»
Imagen secundaria 2 - Los médicos estallan en las calles de Alicante durante la huelga: «La sanidad pública no puede sobrevivir sin nosotros»

El manifiesto leído en Alicante ha subrayado que los médicos no reclaman «privilegios corporativos, sino respeto a una profesión que exige formación, responsabilidad y dedicación máxima». Entre las críticas destacan la eliminación de ratios adecuadas, la reducción del descanso semanal de 36 a 24 horas, la ausencia de incentivos para plazas de difícil cobertura o la supresión del 100% del sueldo en bajas, maternidad y riesgo.

Servicios mínimos «abusivos»

En cuanto al seguimiento de la huelga, los datos varían según la fuente. La Conselleria de Sanidad asegura que un 17% de los médicos de la Comunitat se han sumado al paro, mientras que el Sindicato Médico eleva el apoyo por encima del 90% «considerando los servicios mínimos que han sido abusivos». «Lo lógico es que el decreto de los mismos debería de haber sido el de un festivo», denuncian.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

El sindicato insiste en que el paro tiene como objetivo «no dañar a la ciudadanía», sino defender «una sanidad pública de calidad que hoy está en riesgo por la precariedad y la fuga de talento». Según sus portavoces, la falta de reconocimiento y de mejoras palpables en las condiciones laborales amenaza la permanencia de los médicos en el Sistema Nacional de Salud.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueva huelga de los autobuses azules de Alicante
  2. 2 La línea 24 y la conexión con el aeropuerto se quedan sin servicio durante la huelga de autobuses interurbanos en Alicante
  3. 3 Huelga de autobuses interurbanos de Alicante: líneas afectadas, salidas y frecuencias
  4. 4 Golpe a los macrodepósitos del puerto: Alicante deniega la licencia de obra por carecer de autorización
  5. 5 Podemos planea un boicot sobre la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche
  6. 6 El nuevo préstamo de cinco millones de Alicante permitirá pagar las obras en Las Cigarreras, La Torreta, Playa de San Juan y la nueva Comandancia
  7. 7 Educación plantea que los directores de los colegios se encarguen del envío de alertas en caso de emergencia por lluvias e inundaciones
  8. 8 Persecución en la A7 de Alicante: un fugitivo buscado por asesinato, un criminal reincidente y una lancha de 120.000 euros robada en Francia
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 2 de octubre en Alicante
  10. 10 La provincia de Alicante se abre a tener conexiones aéreas con la ciudad de Tokio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Los médicos estallan en las calles de Alicante durante la huelga: «La sanidad pública no puede sobrevivir sin nosotros»