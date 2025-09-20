Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Degustación de vinos. Efe

Planes para el fin de semana en Alicante: catas de vino y degustaciones gastronómicas en pleno centro

La calle Quintana se convierte de 10 a 17 horas en una gran bodega al aire libre

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:16

Alicante invita este sábado 20 de septiembre a participar en la segunda edición de 'Quintana en Vendimia'. Esta jornada de dinamización comercial organizada en la calle Poeta Quintana, que tendrá lugar de 10 a 17 horas, y llenará la zona de catas de vino, gastronomía y actividades para todos. En la cita se podrán degustar los mejores vinos Denominación de Origen Protegida de 30 bodegas de Alicante, el doble de la primera edición, para darlos a conocer.

También se podrá disfrutar de música en directo, talleres para los más pequeños. Además, los establecimientos comerciales también sacarán sus productos con ofertas a la calle y se ofrecerán degustaciones de alimentos de Alicante.

La entrada es libre, aunque para degustar los vinos será necesario adquirir unos tickets que se podrán comprar allí junto con una copa. En esta segunda edición de 'Quintana en Vendimia' se duplica la cifra de bodegas participantes y regresa con más gastronomía, diversión, talleres para niños de etiquetas, barcos con los tapones y pisada de uva en toneles, actividades, animación y ofertas de los comercios.

La edil Lidia López invitó a la jornada destacando que «el evento de Quintana sigue creciendo en su segunda edición y estamos muy agradecidos por la alta participación de las bodegas que se han volcado este año, así como a la asociación de comerciantes de zona Quintana que organiza junto con el Ayuntamiento la dinamización con mucha ilusión para que podamos disfrutar de un evento único, innovador y que ayudar a reactivar nuestro tejido comercial local y seguro será un éxito».

«Con esta dinamización comercial seguimos posicionando a la ciudad como un referente en esta ocasión con nuestros excepcionales vinos Denominación de Origen Protegida en el marco de las actividades de Alicante Capital Española de la Gastronomía, y lo hacemos de la mano de nuestros comercios con un evento que a su vez sirve como plataforma de visibilidad para darlos a conocer», aseveró la edil Lidia López.

