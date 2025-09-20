Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma del corto 'Maruja'. AA

'Maruja': una historia sobre la soledad que lleva la voz de Alicante a San Sebastián

La pieza cinematográfica, que ha participado ya en 74 certámenes nacionales e internacionales y ha cosechado 13 premios, forma parte de una iniciativa de sensibilización de la concejalía de Mayores

A.H.

Alicante

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:46

El cortometraje 'Maruja', que forma parte de la campaña del Ayuntamiento de Alicante 'Tenlos en cuenta' para sensibilizar sobre el problema de la soledad no deseada de las personas mayores, ha sido seleccionado para competir en la sección de cortometrajes del Festival de Cine de San Sebastián, uno de los más prestigiosos del panorama nacional.

El corto, dirigido por Álvaro García Company, es uno de los seis finalistas de esta sección y el director lo presentará presencialmente en San Sebastián el próximo lunes, 22 de septiembre. Los galardonados se conocerán el sábado 27.

La concejala de Mayores, Begoña León, destaca que el corto con el que el Ayuntamiento de Alicante y el Grupoidex buscan concienciar sobre la soledad no deseada de los mayores, «sigue cosechando éxitos en festivales de cine nacionales e internacionales, dando así una gran visibilidad a esta realidad que nos concierne a todos y contribuye a nuestros esfuerzos por erradicarla a través de diversas actuaciones».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

'Maruja', que puede visualizarse en la web tenlosencuenta.es, es un corto producido por Grupoidex y su central de producción, Racords Films, que cuenta la historia de una mujer de 80 años, interpretada por la actriz María José Alfonso, que ha perdido a su marido y pasa sus días sin contacto humano, pero, de vez en cuando recibe la llamada de alguna teleoperadora que la ayuda a combatir esa soledad no deseada. Hasta el momento, el cortometraje ha sido seleccionado para participar en 74 festivales nacionales e internacionales y ha recibido 13 premios.

León explica que exitosa campaña 'Tenlos en cuenta' es una iniciativa que se enmarca dentro de «las distintas acciones que desde el Ayuntamiento llevamos a cabo para contribuir a combatir la soledad no deseada de nuestros mayores». En este sentido, recuerda que han duplicado las actividades, cursos y talleres que muy pronto empezarán en nuestros centros de mayores y en breve también pondrán en marcha un programa específico que prestará un equipo multidisciplinar, para acompañar a las personas mayores en sus barrios, detectar casos de riesgo, realizar visitas a domicilio, apoyar en su socialización y organizar actividades para recuperar el contacto con su entorno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  2. 2 Planes para el fin de semana en Alicante: catas de vino y degustaciones gastronómicas en pleno centro
  3. 3 La pericana, una receta sencilla y llena de sorpresas
  4. 4 Un ciberataque europeo provoca retrasos de hasta cuatro horas en el aeropuerto de Alicante-Elche
  5. 5 Alicante elimina el riesgo de avenidas y abre vías de evacuación de aguas ante lluvias fuertes
  6. 6 Alicante se rinde al vino: así fue la gran fiesta de Quintana con gastronomía, música y comercios locales
  7. 7 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 20 de septiembre en Alicante
  8. 8 ¿Qué tienen en común las croquetas y el arroz de Alicante? Aquí la respuesta
  9. 9 Los bomberos rescatan en helicóptero a una senderista tras sufrir una lesión en Finestrat
  10. 10 Morant destaca en Torrevieja el liderazgo del PSOE en la lucha contra el genocidio en Palestina y critica la postura de otros partidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante 'Maruja': una historia sobre la soledad que lleva la voz de Alicante a San Sebastián

&#039;Maruja&#039;: una historia sobre la soledad que lleva la voz de Alicante a San Sebastián