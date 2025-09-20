Alicante se rinde al vino: así fue la gran fiesta de Quintana con gastronomía, música y comercios locales El evento se consolida como cita clave en la ciudad con la participación de más de 30 comercios y bodegas DOP

Brindis, música en directo, aroma a tapas recién hechas y el mejor vino con Denominación de Origen Protegida: así se vivió 'Quintana en Vendimia', la gran fiesta del vino y el comercio local en Alicante que convirtió la calle Poeta Quintana en un vibrante punto de encuentro para vecinos, familias y amantes de la gastronomía.

La edil de Comercio, Lidia López, destaca que bajo el sello de Alicante Capital Española de la Gastronomía «seguimos exhibiendo nuestro producto y dando a conocer los mejores vinos DOP de la mano de nuestros comerciantes en una jornada que es un referente en la provincia».

La edil ha acudido este sábado a respaldar la jornada de dinamización comercial de la zona Quintana que ha reunido durante todo el día a centenares de personas en la calle Poeta Quintana para disfrutar del mejor vino con Denominación de Origen Protegida, acompañado de gastronomía, música, talleres y la participación de una treintena de comercios de proximidad.

Este año, en su segunda edición, el evento ha logrado consolidarse como una cita que sigue creciendo y es ya un referente entre las bodegas y el comercio local. La buena respuesta del sector del vino y sus bodegas ha supuesto un impulso muy importante para 'Quintana en Vendimia', donde uno de sus grandes atractivos es dar la posibilidad al público de poder elegir el vino que quiere degustar de entre las mejores bodegas y con una gran variedad de tipos de propuesta junto a los comercios de proximidad.

Siete horas de ambiente

Durante siete horas esta emblemática calle se llenó de fiesta con ciudadanos de todas las edades, animación y música en directo, ambiente festivo y familiar, dinamizando así los comercios tradicionales de la zona Quintana junto con su asociación de comerciantes, el Ayuntamiento, Facpyme, el Consejo Regulador de DOP y la Ruta del Vino de Alicante.

La edil de Comercio ha resaltado que la jornada ha puesto de relevancia la importancia de acercar el comercio local de los barrios a la ciudad con una combinación perfecta festiva y de promoción de los productos locales que funciona con muy buenos resultados. Además, ha sostenido que el evento da protagonismo a «nuestras calles como espacios de encuentro y celebración donde ofrecemos ocio, gastronomía, cultura y compras a los ciudadanos».

