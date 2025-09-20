El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante La operación, que se ha saldado con una decena de detenidos, supone frenar la estrategia de las mafias balcánicas de consolidar en España una base estable para financiar operaciones de mayor calado internacional

Imágenes de la operación policial que ha desarticulado una célula del cártel de los Balcanes en el Levante.

Alejandro Hernández Alicante Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:54 | Actualizado 12:01h.

Una finca fortificada con apariencia de castillo, ubicada en el municipio valenciano de Moixent, se había convertido en el centro neurálgico de una célula perteneciente a una de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico más importantes y poderosas el mundo: el cártel de los Balcanes. Allí, bajo la apariencia de una explotación aislada en plena montaña, se escondía un complejo logístico destinado al cultivo masivo de marihuana.

El 10 de septiembre, un operativo policial sincronizado en Alicante, Valencia y Murcia irrumpió en sus dominios: diez detenidos, tres plantaciones desmanteladas y el hallazgo de un auténtico laboratorio en plena expansión. El golpe, según los investigadores, supone frenar la estrategia de las mafias balcánicas de consolidar en España una base estable para financiar operaciones de mayor calado internacional.

La operación arrancó en verano de 2025, cuando la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Central, en colaboración con la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, puso bajo la lupa a un grupo de ciudadanos del Este asentados en la costa levantina. Los indicios apuntaban a algo más que simples plantaciones: había movimientos de dinero, contactos internacionales y un patrón logístico sofisticado. Con autorización judicial, los uniformados desplegaron escuchas, seguimientos y vigilancia sobre varios enclaves sospechosos.

Padre e hijo

En la cima de la estructura se encontraban un padre y su hijo. El primero, con un historial de intermediario en redes de narcotráfico balcánicas y vínculos acreditados con organizaciones italianas. El segundo, heredero de ese legado criminal, ya había sido investigado por la introducción de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica. Ambos dirigían y coordinaban desde el Levante las operaciones locales del cartel.

Entre los cinco enclaves identificados, el más llamativo era una finca fortificada en Moixent, Valencia. Con apariencia de castillo y rodeada por una orografía difícil de acceder, se convirtió en una auténtica fábrica de cannabis. El aislamiento y la extensión del terreno permitían mantener un cultivo masivo sin atraer miradas indiscretas. Allí se centralizaba la producción y se preparaba la mercancía para su distribución.

Un cultivador serbio

Junto a la finca, la investigación señaló una nave industrial en Crevillente y otros tres emplazamientos en Murcia y Valencia. Uno de ellos funcionaba como laboratorio en fase de montaje, aunque ya producía cerca de mil plantas. La llegada a principios de septiembre de un cultivador serbio especializado en plantaciones indoor fue el detonante: la organización se preparaba para una nueva cosecha de gran volumen.

El 10 de septiembre, el operativo se puso en marcha. En Mogente, agentes del GEO irrumpieron en la finca fortificada mientras la Unidad Aérea sobrevolaba la zona y guías caninos rastreaban cada estancia. En paralelo, equipos de asalto actuaban en Alicante y Murcia. En cuestión de horas, la red había quedado desmantelada.

El balance final habla por sí solo: 56 kilos de cogollos de marihuana listos para su distribución, unas 1.500 plantas en distintas fases de crecimiento, cuatro vehículos, 17 teléfonos móviles, un inhibidor de frecuencia y diversa documentación falsificada de origen italiano. Todo ello en manos de diez detenidos que ahora se enfrentan a cargos por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Para los investigadores, la célula desmantelada ilustra el método de los grupos balcánicos: usar la marihuana como fuente inmediata de liquidez para reforzar su estructura y financiar operaciones de mayor alcance, como la importación de cocaína a gran escala.

Ahora, el análisis de los dispositivos electrónicos y la documentación decomisada será fundamental para rastrear la red financiera detrás de la operación. La Fiscalía no descarta nuevas detenciones ni registros en otras provincias. Mientras tanto, la fortaleza de Mogente queda como símbolo de un pulso permanente entre las mafias transnacionales y las fuerzas de seguridad del Estado.