Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Así serán las luces de Navidad en Alicante: color champán y potencia de un campo de fútbol
Vivienda en Alicante. Shootori
Vivienda

La provincia de Alicante encara el final del año rozando el récord absoluto de compra de vivienda de 2007

La compraventa de inmuebles se acerca a los valores de la burbuja inmobiliaria con más de 41.000 transacciones entre enero y septiembre

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

Tras el frenazo de agosto, la compraventa de vivienda ha vuelto a repuntar en la provincia de Alicante con 4.854 operaciones en septiembre, el tercer mes del año con más transacciones. Alicante es el tercer territorio de España con más operaciones inmobiliarias en el noveno mes del año, según la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tras un 2024 con un gran volumen de operaciones, el 2025 va camino de ser uno de los años con más compraventa de vivienda, rozando el récord absoluto de 2007, en plena burbuja inmobiliaria. Entre enero y septiembre la provincia ha registrado un total de 41.175 operaciones, por las 42.504 alcanzadas en el mismo periodo del 2007, el tope de la serie histórica.

Las transacciones inmobiliarias se encuentran disparadas debido a las mejores condiciones crediticias. La elevada demanda y la baja oferta de inmuebles continúan tensionando los precios, aunque no el número de operaciones, que se mantiene al alza desde el 2022.

La diferencia entre el 2025 y el 2007 reside principalmente en la diferente tipología de vivienda. Si hace 18 años las transacciones se repartían entre vivienda nueva y usada, ahora el grueso se concentra en la vivienda de segunda mano, aglutinando ocho de cada diez transacciones entre enero y septiembre del 2025.

Noticias relacionadas

La compra de vivienda echa el freno en Alicante y registra su cifra más baja desde diciembre de 2023

La compra de vivienda echa el freno en Alicante y registra su cifra más baja desde diciembre de 2023

La vivienda registra cifras históricas en verano en Alicante con siete compras cada hora

La vivienda registra cifras históricas en verano en Alicante con siete compras cada hora

En total son 33.156 operaciones de vivienda usada en lo que va de año, mientras que en 2007 el número fue de 24.589, casi 9.000 menos. Eso sí, la diferencia entre la obra nueva es demoledora, 17.915 transacciones hace 18 años por las poco más de 8.019 anotadas este año.

Desde el portal inmobiliario Fotocasa indican que, a nivel nacional, el noveno mes del año ha dejado «un récord histórico con casi 64.000 compraventas«. La portavoz y directora de Estudios del portal, María Matos, ha confirmado que el mercado »vive un ciclo de optimismo, impulsado por los bajos tipos de interés y la confianza del comprador« y explica que el dato de septiembre hará que el 2025 »sea el mejor año desde el 2007«.

Se trata de una auténtica fase dorada para las compraventas de vivienda. Matos ha incidido también que la vivienda de obra nueva «está experimentando una gran intensidad debido al alto interés que despierta» y alerta de que puede provocar «una grave problemática de subida de precios si la demanda continúa tan fuerte», debido principalmente a la falta de suelo, la excesiva burocracia o los elevados costes de los materiales.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

En cuanto a las previsiones de cierre del año, desde Fotocasa ponen el foco en la «política económica de estabilización de tipos» y apuntan a que la actual inestabilidad geopolítica «está reforzando la percepción de la vivienda como un valor refugio, lo que podría traducirse en un repunte adicional de la demanda». En este sentido Matos explica que esto está generando «una sobredimensión de la demanda que pone más presión sobre la oferta, manteniendo la tendencia alcista en el precio de la vivienda durante todo el 2025».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Beto Company, nuevo entrenador del Hércules
  2. 2 Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvias
  3. 3 Atacan con pintadas el negocio familiar de la madre de Vito Quiles en Elche tras una polémica mención de Pablo Iglesias
  4. 4 Un intenso aparato eléctrico ilumina la noche en Alicante
  5. 5 Avisan de nuevos cortes de luz en Alicante justo cuando llega la ola de frío
  6. 6 Una masa de aire polar desplomará las temperaturas en Alicante este fin de semana y puede dejar heladas y nieve en el interior
  7. 7 El futuro de la alta velocidad desde Alicante: viajes más largos por una nueva parada en Madrid
  8. 8 Un gran show de luz y sonido recibirá al Belén Gigante de Alicante
  9. 9 Ultimátum de los conductores de los autobuses interurbanos de Alicante: habrá huelga indefinida si no se alcanza ya un acuerdo
  10. 10 La avenida Constitución de Alicante deslumbrará esta Navidad con un espectacular despliegue de luces y adornos gigantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La provincia de Alicante encara el final del año rozando el récord absoluto de compra de vivienda de 2007

La provincia de Alicante encara el final del año rozando el récord absoluto de compra de vivienda de 2007