La provincia de Alicante encara el final del año rozando el récord absoluto de compra de vivienda de 2007

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 18 de noviembre 2025, 12:38

Tras el frenazo de agosto, la compraventa de vivienda ha vuelto a repuntar en la provincia de Alicante con 4.854 operaciones en septiembre, el tercer mes del año con más transacciones. Alicante es el tercer territorio de España con más operaciones inmobiliarias en el noveno mes del año, según la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tras un 2024 con un gran volumen de operaciones, el 2025 va camino de ser uno de los años con más compraventa de vivienda, rozando el récord absoluto de 2007, en plena burbuja inmobiliaria. Entre enero y septiembre la provincia ha registrado un total de 41.175 operaciones, por las 42.504 alcanzadas en el mismo periodo del 2007, el tope de la serie histórica.

Las transacciones inmobiliarias se encuentran disparadas debido a las mejores condiciones crediticias. La elevada demanda y la baja oferta de inmuebles continúan tensionando los precios, aunque no el número de operaciones, que se mantiene al alza desde el 2022.

La diferencia entre el 2025 y el 2007 reside principalmente en la diferente tipología de vivienda. Si hace 18 años las transacciones se repartían entre vivienda nueva y usada, ahora el grueso se concentra en la vivienda de segunda mano, aglutinando ocho de cada diez transacciones entre enero y septiembre del 2025.

En total son 33.156 operaciones de vivienda usada en lo que va de año, mientras que en 2007 el número fue de 24.589, casi 9.000 menos. Eso sí, la diferencia entre la obra nueva es demoledora, 17.915 transacciones hace 18 años por las poco más de 8.019 anotadas este año.

Desde el portal inmobiliario Fotocasa indican que, a nivel nacional, el noveno mes del año ha dejado «un récord histórico con casi 64.000 compraventas«. La portavoz y directora de Estudios del portal, María Matos, ha confirmado que el mercado »vive un ciclo de optimismo, impulsado por los bajos tipos de interés y la confianza del comprador« y explica que el dato de septiembre hará que el 2025 »sea el mejor año desde el 2007«.

Se trata de una auténtica fase dorada para las compraventas de vivienda. Matos ha incidido también que la vivienda de obra nueva «está experimentando una gran intensidad debido al alto interés que despierta» y alerta de que puede provocar «una grave problemática de subida de precios si la demanda continúa tan fuerte», debido principalmente a la falta de suelo, la excesiva burocracia o los elevados costes de los materiales.

En cuanto a las previsiones de cierre del año, desde Fotocasa ponen el foco en la «política económica de estabilización de tipos» y apuntan a que la actual inestabilidad geopolítica «está reforzando la percepción de la vivienda como un valor refugio, lo que podría traducirse en un repunte adicional de la demanda». En este sentido Matos explica que esto está generando «una sobredimensión de la demanda que pone más presión sobre la oferta, manteniendo la tendencia alcista en el precio de la vivienda durante todo el 2025».