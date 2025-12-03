Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Operativo policial frente al domicilio donde se ha producido el crimen. Shootori

El asesino de Oriana mandó un mensaje de texto a su cuñado antes de ahorcarse

Fue la hermana de la joven quien halló los cuerpos | Alicante decreta luto oficial por el asesinato de Oriana

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:43

El crimen machista que sacudió Alicante este jueves ha dejado una secuencia de horror que se ha ido reconstruyendo a partir de los primeros indicios. El asesino de Oriana, la joven de 29 años envió un mensaje de texto a su cuñado minutos antes de quitarse la vida. El hombre, de 34 años y expareja de la víctima, se ahorcó después en el balcón del domicilio.

Escena brutal

La ciudad se estremeció tras conocerse el hallazgo de dos cadáveres en el interior de una vivienda. La escena salió a la luz cuando la guardería donde se encontraba el hijo de la pareja, de apenas dos años, alertó a la familia al ver que nadie acudía a recoger al menor. Después de varios intentos fallidos de contactar con los padres, llamaron al número de referencia que figuraba en la ficha: el de la hermana de Oriana.

Ella misma se desplazó hasta el piso, situado en Carolinas Altas, y al entrar se encontró con una escena insoportable. En una estancia, el cuerpo sin vida de su hermana presentaba múltiples heridas de arma blanca. En el balcón, el cadáver del agresor colgaba del toldo de la terraza.

En proceso de separación

La pareja, de nacionalidad argentina, se encontraba en proceso de separación. Las primeras diligencias realizadas por el Grupo de Homicidios y la Policía Científica han confirmado que se trata de un crimen machista, ratificado este miércoles por el Ministerio de Igualdad.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Agentes de las unidades USR y Grumai de la Policía Local de Alicante fueron los primeros en llegar al domicilio, donde intentaron reanimar a la joven sin éxito. El dispositivo posterior aseguró todas las estancias para evitar la contaminación de pruebas mientras se reconstruía la secuencia temporal de los hechos.

Alicante decreta luto oficial

El Ayuntamiento de Alicante ha decretado luto oficial por el asesinato de Oriana. Esta mujer se ha convertido en la víctima número 42 de 2025 asesinada por su pareja o expareja. Desde que existen registros oficiales en 2003, 1.336 mujeres han muerto en España por violencia machista.

Este año, además, 23 menores han quedado huérfanos por esta violencia que continúa rompiendo vidas y familias.

