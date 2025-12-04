Desconvocada la huelga de los trenes Iryo entre Alicante y Madrid para el puente de diciembre La compañía operará de manera gradual los trayectos que estaban condicionados por los servicios mínimos hasta alcanzar el 100% permitiendo el habitual desarrollo de las operaciones

Uno de los trenes iryo en la estación de Alicante.

Iryo ha desconvocado la huelga prevista para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre que afectaba a los trenes que cubren la línea Alicante-Madrid tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos, según ha anunciado la operadora en un comunicado.

La compañía operará de manera gradual los trayectos que estaban condicionados por los servicios mínimos hasta alcanzar el 100% permitiendo el habitual desarrollo de las operaciones.

El operador agradece «la disposición al diálogo y el esfuerzo de todas las partes involucradas», así como la «comprensión de nuestros clientes y empleados durante este proceso».

Iryo también quiere expresar su consideración a los representantes sindicales haciendo hincapié en la importancia de «avanzar juntos» y «mantener abiertos los canales de diálogo» en esta nueva etapa de creación de valor.

