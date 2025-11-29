Tres detenidos en Elche por estafar 45.000 euros a una empresa mediante la compra fraudulenta de dos vehículos La Policía Nacional ha destapado una trama liderada por el ex administrador de la mercantil, que habría utilizado su antigua responsabilidad para desviar fondos y revender los coches por precios irrisorios

La Policía Nacional ha detenido en Elche a tres hombres, de entre 55 y 69 años, que han estafado presuntamente 45.000 euros a una empresa ilicitana mediante la compra y posterior reventa fraudulenta de dos vehículos. La investigación ha revelado que uno de los implicados, antiguo administrador y ex socio de la compañía afectada, ha aprovechado esa condición para articular la operación con la que se ha quedado con el dinero y ha puesto en marcha una cadena de transferencias con las que ha logrado un beneficio global cercano a los 36.000 euros.

La denuncia presentada por el actual administrador de la empresa ha permitido reconstruir la trama. Según ha relatado a los agentes, su ex socio habría retirado 45.000 euros de la cuenta de la mercantil para adquirir dos coches que, apenas un mes después, han sido transferidos a otra empresa por importes muy inferiores a los de compra. Esa primera maniobra ha puesto sobre la pista a la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche, que ha detectado desde el inicio que los movimientos respondían a una actuación coordinada.

Uno de los vehículos ha sido vendido por apenas 955 euros, pese a que había costado inicialmente 26.620. El segundo ha terminado en manos de una empresa que, según los investigadores, habría actuado presumiblemente de buena fe, ya que pagó una cantidad ligeramente superior al precio original del coche adquirido de manera fraudulenta.

Facturas falsificadas y connivencia entre los implicados

A medida que avanzaba la investigación, los agentes han constatado que las transacciones se han realizado con facturas emitidas de forma fraudulenta a nombre de la empresa perjudicada y sin que la sociedad haya llegado a percibir ingreso alguno. Las pesquisas también han permitido establecer la connivencia entre el antiguo administrador y los compradores finales, dado que los precios, la rapidez de las operaciones y la forma de pago evidenciaban una actuación coordinada.

Una vez identificados los tres implicados, todos han sido arrestados por los delitos que se les atribuyen. El ex socio ha sido detenido por estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, mientras que los otros dos han sido arrestados como presuntos autores de receptación y participación en grupo criminal.

Tras completar las diligencias policiales, todo lo actuado se ha trasladado a los juzgados de Instrucción de Elche, donde continúa el procedimiento.

