Urgente Huelga de los trenes Iryo entre Alicante y Madrid durante el Black Friday y el puente de diciembre
Uno de los trenes iryo en la estación de Alicante. SHOOTORI

Huelga de los trenes Iryo entre Alicante y Madrid durante el Black Friday y el puente de diciembre

La operadora anuncia la puesta en marcha del 73% de los servicios mínimos y la reubicación de pasajeros

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:01

La operadora Iryo afronta una semana clave marcada por la huelga convocada en plena operación Black Friday y a las puertas del puente de diciembre. Los días de paro convocados por los sindicatos son 25, 26 y 27 de noviembre y 5, 6, 7 y 8 de diciembre.

La compañía ha confirmado que mantendrá el 73% de los servicios mínimos, una medida que busca «asegurar la prestación esencial del servicio» y minimizar los efectos sobre los viajeros.

El conflicto laboral llega tras meses de negociaciones que comenzaron en junio de 2024. Iryo asegura haber presentado ya «cuatro propuestas económicas con mejoras significativas en salario base, retribución variable, nuevos pluses, reducción de jornadas y nuevas clasificaciones profesionales».

Pese a ello, insiste en que «lamenta la convocatoria de huelga» y reafirma su «voluntad de diálogo y negociación» con los sindicatos.

Para reducir el impacto en miles de pasajeros -especialmente los que viajan entre Alicante y Madrid- la empresa ha activado planes de contingencia y trabajará desde este lunes en la reubicación de viajeros afectados, quienes «recibirán su alternativa de viaje a partir del lunes 24 a las 6 horas»

Iryo recalca además que la huelga «no afecta al colectivo de maquinistas», que cuenta con un convenio ya firmado, y mantiene su «total disponibilidad para reanudar cuanto antes la mesa de negociación».

