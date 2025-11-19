Reforma exprés para eliminar pintadas y adecentar la plaza San Cristóbal de Alicante El Ayuntamiento ha reparado muros, peldaños y tarimas, además de renovar farolas y juegos infantiles

La plaza San Cristóbal de Alicante ha vivido una reforma exprés para adecentar sus inmediaciones. El Ayuntamiento, dentro de los acuerdos entre PP y Vox, ha ejecutado una actuación de adecuación para mejorar el estado de este espacio, muy transitado, del casco antiguo.

Las concejalías de Infraestructuras y Limpieza, dirigidas por Cristina García y Rafael Alemany, respectivamente, han sido las encargadas de llevar a cabo esta actuación para recuperar la plaza San Cristóbal de Alicante.

Así, los servicios municipales han reparado los peldaños, el muro y la tarima ubicada tras el quiosco, además de realizar una limpieza a fondo de la zona.

La actuación ha incluido también la eliminación de grafitis en la estructura que funciona como respiradero del aparcamiento, donde habitualmente se instala cartelería, así como la reparación de las farolas y del área de juegos infantiles.

Esta mejora forma parte de una primera fase de intervención en la plaza. El Ayuntamiento prevé una segunda fase una vez esté operativo el nuevo contrato de mantenimiento de aceras, plazas y espacios públicos, que incluirá la reposición completa de las escaleras.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha destacado la necesidad de esta adecuación. «Era una actuación necesaria dentro del mantenimiento de los espacios públicos porque la plaza de San Cristóbal es una zona muy transitada, de entrada y salida al casco antiguo, y con el uso se van deteriorando los elementos que hay que reparar o cambiar según los casos».

