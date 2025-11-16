Alicante preadjudica por 600.000 € las obras del edificio que modernizará el polígono Pla de la Vallonga El inmueble albergará la sede de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) | También se está avanzando en la mejora de la iluminación del área, así como en la adecuación de zonas verdes y deportivas

Fotos de archivo del alcalde Barcala con los representantes de las EGM de las principales áreas industriales de Alicante.

Pau Sellés Alicante Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:33 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alicante está inmerso en la modernización de sus polígonos industriales. Uno de los que experimentará este proceso de transformación es el Pla de la Vallonga, en el que se destinarán más de 600.000 euros para la construcción de un nuevo edificio administrativo que albergue la sede de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM)

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha preadjudicado en la sesión ordinaria de esta semana las obras, a lo que cabe sumar la resolución de los concursos para desarrollar distintas actuaciones de asfaltado, mejoras de jardinería e instalación de cámaras de seguridad en las áreas de Atalayas, Aguamarga y Ocaña Avanza.

La construcción del nuevo edificio en Pla de la Vallonga ha sido preadjudicada a la mercantil Esclapés e Hijos S.L. con una inversión de 614.549,32 euros y un plazo de ejecución de siete meses. Desde el consistorio explca que la citada construcción se desarrollará mediante una estructura prefabricada incorporando despachos, un aula de formación y una sala anexa. Además, se llevará a cabo la ejecución de un entorno urbanizado en la parcela donde se ubica el edificio que mejore la calidad y funcionalidad del espacio.

Además, se ha preadjudicado el concurso para la mejora de la iluminación urbana, adecuación de zonas verdes y zonas deportivas, instalación de arbolado, mobiliario y señalética de calles e instalación de cámaras de seguridad en el área empresarial de la EGM Ocaña Avanza, a la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. por importe de 419.835,61 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Más seguridad

La Mesa de Contratación también ha propuesto la adjudicación a la Junta de Gobierno del suministro e instalación de cámaras de seguridad en el área empresarial de Aguamarga a la mercantil Elecnor Seguridad S.L. por importe de 123.808,03 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El área empresarial de Las Atalayas también podrá desarrollar las actuaciones de reacondicionamiento del firme asfaltico en las calles Dólar y Marco tras ser preadjudicadas a la mercantil Aglomerados Los Serranos SAU por importe de 123.032,80 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, ha señalado que «el Ayuntamiento de Alicante viene trabajando en la mejora y modernización de los 10 espacios empresariales y de innovación existentes en la ciudad mediante un Plan Plurianual de Inversiones coordinado con los Entes de Gestión y Modernización (EGM) y asociaciones empresariales de cada área».