Los vecinos de la Playa de San Juan reclaman más limpieza y control del botellón José Caracena, representante de la asociación, reclama un centro comunitario y un centro de salud

Tere Compañy Martínez Alicante Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:45 Comenta Compartir

La Playa de San Juan ya no es solo un destino veraniego. Con más de 30.000 vecinos censados, este barrio ha cambiado de ritmo: la vida aquí es constante, y con ella, también lo son las reivindicaciones vecinales.

José Caracena, portavoz de la asociación de vecinos Juntos Avanzamos de la Playa de San Juan, explica que el crecimiento poblacional ha traído nuevos retos: «Antes esto era más tranquilo, venían sobre todo turistas en verano. Ahora hay muchísima gente viviendo aquí todo el año, y eso exige más limpieza, más control del botellón y más mantenimiento de los espacios públicos».

los vecinos piden un plan de vigilancia contra el botellón que permita un control real y un efecto disuasorio

La limpieza es una de las demandas históricas. «La playa está bastante bien, pero los parques sufren. Hay hojas y suciedad. Además, en verano, con los parques llenos de gente, la situación se nota mucho más. Necesitamos maquinaria, personal y coordinación para que estén en condiciones todo el año», señala Caracena. Añade que la infraestructura existente, como las pasarelas y los lavapiés, requiere mantenimiento continuo para que sean útiles, especialmente para la gente mayor.

Ampliar José Caracena en el despacho de la asociación de vecinos Juntos Avanzamos TC

El botellón es una de las preocupaciones principales. «No es que los jóvenes no tengan derecho a divertirse, pero deben respetar a los demás», insiste Caracena. Según explica, la presencia policial es puntual: «Con una patrulla que pase un par de veces por los puntos conflictivos solo conseguimos dispersar a los grupos un rato; al final, la gente vuelve». Por eso, los vecinos piden un plan de vigilancia más estructurado, que permita un control real y un efecto disuasorio.

Centro de salud y espacio comunitario

Pero estas no son las únicas demandas de los vecinos al Ayuntamiento de Alicante. Proyectos como un centro social y la construcción del centro de salud son algunas de las promesas que llevan pendientes desde hace años.

Desperfectos en zonas verdes de la Playa de San Juan. Shootori

«Nos faltan espacios para reunirnos y atender a nuestros mayores. El barrio ha crecido, pero los servicios no lo han hecho», denuncia la entidad vecinal, que advierte de que la soledad no deseada y la saturación sanitaria son los principales problemas actuales.

En el caso del centro de salud La Condomina las obras saldrán a licitación durante el mes de enero de 2026 y se espera que puedan comenzar durante el verano. Sus instalaciones se situarán en la avenida Locutor Vicente Hipólito, atenderá a cerca de 21.000 ciudadanos y contará con una superficie construida de cerca de 3.500 metros cuadrados.

En paralelo, la asociación insiste en la urgencia de habilitar un centro social. «Cada vez hay más personas mayores que viven solas. Un espacio de encuentro y actividades serviría para reforzar la comunidad y mejorar la calidad de vida», subrayan.

El vecindario lamenta que las promesas políticas no se hayan traducido en avances reales. «El Ayuntamiento nos escucha, pero no actúa. Llevamos años esperando lo mismo», afirman .«Se invierte en imagen, pero no en vida. La Playa de San Juan necesita servicios que estén a la altura de su población. Queremos un barrio donde se pueda envejecer con dignidad», concluye Caracena.