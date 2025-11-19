Alicante necesita 50.000 trabajadores para la obra pública La patronal reclama una FP «ajustada a la demanda del sector» y mayor celeridad en las licitaciones de las administraciones

La provincia de Alicante vive una situación contradictoria en lo que al mercado laboral se refiere. La tasa de desempleo en el tercer trimestre de 2025 se ha situado en el 13,31% de la población activa. Esto es, 127.800 alicantinos están en situación de búsqueda activa de empleo. Esta cifra la convierte en la 13ª provincia con mayor porcentaje en el país, seis puestos más que en el ejercicio anterior.

A pesar de ello, numerosos sectores se encuentran con falta de mano de obra al no encontrar profesionales especializados. Es el caso de un sector tan estratégico como la obra pública, es decir, construcción de carreteras o puentes, por ejemplo. La Federación de Obra Pública y Auxiliares de la provincia de Alicante (FOPA) calcula un déficit de mano de obra de unas 50.000 personas, «lo que lastra la capacidad de reacción de las empresas», según ha expresado este martes el recién reelegido presidente de la patronal, Javier Gisbert.

El sector de la construcción y la obra pública cuenta con unos 38.000 trabajadores en la provincia de Alicante, una cifra que, sin embargo, es insuficiente. La falta de especialización pone en peligro un sector estratégico para cualquier economía, como ha puesto en valor Gisbert: «El sector de las infraestructuras son el elemento vertebrador de todo el tejido productivo de nuestra provincia. Somos esenciales para la competitividad, tanto por la creación y mejora de las vías para las mercancías, la generación de suelo empresarial de calidad, para potenciar infraestructuras básicas como puertos y aeropuertos, y para transitar a modelos descarbonizados de movilidad urbana e interurbana», ha señalado.

Ampliar Nueva junta directiva Con la reelección de Javier Gisbert como presidente, también se ha aprobado el nombramiento de Ana Maruenda como vicepresidenta primera y tesorera de FOPA. A ella, se suman como vicepresidentes, Enrique Cabañero, como vicepresidente 2º e Ignacio Estevan, en el cargo de vicepresidente 3º, junto a Rosa Vinal, como secretaria general. El resto de la Junta Directiva se compone de los vocales Vicente Chirivella, Eduardo Griñán, Daniel Molina, Juan Manuel Valdivieso, Ricardo Bono, Gerardo del Río, José Miguel Romero, Jesús Martínez, Gonzalo Rodríguez, Juan Manuel Baeza, Santiago Villalón, José Miguel Ferrando, José Luis Galán, Roberto Sisternes, Mar Alonso, Antonio Ortiz, Antonio Vela, y Ángelo Canato.

La patronal de la construcción reclama «una Formación Profesional más ajustada a la demanda del sector y a sus exigencias de conocimiento», con profesionales especializados. Unos estudios en los que los alumnos podrían entrar a trabajar directamente. Por ello, pide a la Conselleria de Educación, que tiene también las competencias de Empleo, «políticas de incentivo y puesta en valor esta actividad profesional, especialmente entre los jóvenes y las mujeres».

«Quinquenio negro»

Otro de los grandes retos del sector, alguno de ellos heredados en el tiempo, es la situación de las infraestructuras que siguen pendiente en la provincia de Alicante «fruto de la lentitud de las administraciones y los poderes políticos». FOPA ya auguró un «quinquenio negro» por la falta de Presupuestos Generales del Estado desde la anterior legislatura. Un escenario que se agrava, toda vez que el Gobierno todavía tiene pendiente de presentar, y aprobar, el techo de gasto para 2026. Y no digamos unas nuevas cuentas públicas.

La inversión en la provincia en 2024 sólo alcanzó los 184 millones de euros para obras públicas, la menor cantidad por habitante de toda España, según datos de la propia FOPA. En total, Alicante arrastra un déficit de 3.000 millones de euros en inversión pública desde 2008, indican desde la patronal.

Otra cuestión es la lentitud en el proceso administrativo. La patronal reclama «una manera más ágil en la ejecución de los proyectos de interés público, con tramitaciones más sencillas, sin renunciar al control del dinero público ni de las garantías de calidad que debemos exigir todos».

Como sector, FOPA tiene pendiente «frenar la subida de los precios de los materiales que limita los márgenes de beneficio, que son cada vez más ajustados».