Silencio en estas calles: mapa de la nueva ZAS en el casco antiguo de Alicante La declaración oficial impone límites de horarios, terrazas y nuevas licencias en el entorno de plaza Quijano para frenar el ruido nocturno y proteger el descanso vecinal

Adrián Mazón Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:51 | Actualizado 10:58h. Comenta Compartir

El casco antiguo de Alicante afronta un cambio decisivo en su modelo de convivencia. La declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS), aprobada en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, ha recibido el visto bueno de la Generalitat con la publicación en el DOGV.

De este modo, «todas las medidas correctoras incluidas en la misma entran en vigor definitivamente» para el entorno comprendido en la zona de plaza Quijano, calle Virgen de Belén y calle San Agustín.

Ampliar Calles afectadas por la ZAS. AA

Es ahí, en este punto del casco antiguo de Alicante, donde la concentración de locales de ocio y el tránsito nocturno habían elevado de forma persistente los niveles de ruido por encima de lo permitido.

Para ello, se ha delimitado un perímetro que forma el nuevo mapa de la ZAS del casco antiguo de Alicante, un corredor donde se concentran bares, pubs, terrazas y locales de ocio nocturno.

Mapa de la ZAS del casco antiguo de Alicante Plaza Quijano

Calle Virgen de Belén, desde el cruce con Abad Nájera hasta Padre Maltés

Calle San Agustín, desde la plaza Quijano hasta Montengón

Calle Padre Maltés, desde su conexión con Virgen de Belén y plaza Quijano

Calle Montengón, hasta su enlace con San Agustín

Así, entre las medidas de la ZAS destinadas a devolver al calidad acústica a la zona destacan los límites de horarios, terrazas y nuevas licencias en el entorno de plaza Quijano.

Medidas de la ZAS del casco antiguo

La declaración de ZAS señala que no se tramitarán nuevos títulos habilitantes para actividades de restauración, ocio nocturno, juegos recreativos, cafés, bares, pubs, discotecas, salas de fiestas, cafés-concierto, cibercafés y otras actividades incluidas en el catálogo autonómico.

También queda suspendida la instalación de nueva ambientación musical en los locales del área; mientras que las terrazas ya autorizadas deberán reducir un 50% su superficie y número de mesas y sillas.

Asimismo, la ZAS no permite nuevas terrazas ni ampliaciones de las existentes. En este sentido, durante el horario nocturno, todo el mobiliario deberá retirarse a las 00 horas o a las 00.30 horas entre junio y septiembre en fines de semana y vísperas de festivo.

Horario máximo de cierre en la ZAS De domingo a jueves: hasta las 00.30 horas

Viernes, sábado y vísperas de festivo: hasta las 1 horas

Discotecas: hasta las 1 horas entre semana y hasta las 3 horas en fin de semana

También se prohíbe la venta de bebidas hacia el exterior y el uso de barras orientadas a la vía pública

La Policía Local de Alicante incrementará su presencia en el perímetro de la ZAS para controlar aglomeraciones, horarios de cierre y retirada de terrazas, además de velar por el cumplimiento de las normas ambientales y de convivencia

Además, el Ayuntamiento revisará las licencias de actividad y podrá ordenar cierres cautelares de locales sin autorización, así como declarar la caducidad de aquellas licencias con inactividad prolongada, según la normativa vigente

También queda vetada la instalación de máquinas expendedoras, actuaciones artísticas con repercusión sonora y charangas o pasacalles de carácter privado, salvo actos festivos tradicionales