Uno de los eventos de la hoguera Ángeles-Felipe Bergé. AD PHOTOGRAPHY

La hoguera Ángeles-Felipe Bergé celebra el primer gran mercadillo solidario de la Navidad en Alicante

La jornada contará con exhibiciones y actividades de mascotas, música y talleres | La recaudación se destinará a la asociación AEPEF Paraparesia Espástica Familiar

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:54

Comenta

La Navidad se adelanta en Alicante con una cita muy especial que combina diversión, espíritu festero y solidaridad. La foguera Ángeles-Felipe Bergé celebra este domingo 16 de noviembre, de 11 a 15 horas, la primera edición de su gran mercadillo solidario de Navidad.

La jornada estará llena de actividades pensada para disfrutar en familia y ayudar a quienes más lo necesitan. Así, todo lo recaudado se destinará a la asociación AEPEF Paraparesia Espástica Familiar.

Esta entidad apoya la investigación y la mejora de la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad rara. En esta ocasión, la causa tiene un significado especial para la comisión, ya que Pablo, uno de sus niños, forma parte de la asociación AEPEF.

Durante toda la mañana, la calle Jacinto Benavente se llenará de ambiente festivo con puestos de artesanía, stands solidarios, rifas, talleres infantiles y una animada barra popular donde no faltarán el almuerzo, las bebidas y el tradicional caldo con pelotas.

El mercadillo solidario de la hoguera Ángeles-Felipe Bergé contará, además, con exhibiciones y actividades de mascotas, entre ellas un concurso muy divertido organizado en colaboración con Reinas del Biberón y Madagascar Mascotas.

A todo esto se suma una impresionante demostración de perros de rescate y salvamento a cargo de la ONG GEA, que mostrará su valiosa labor solidaria.

La música también será protagonista, con animación y actuaciones en directo que pondrán ritmo a una mañana pensada para todas las edades. Desde la comisión aseguran que será una jornada llena de alegría, hermandad y solidaridad, donde cada pequeño gesto cuenta.

