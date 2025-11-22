Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carrera Ciudades contra el Cáncer de Páncreas. MIRIAM GIL ALBERT

Alicante prepara un gran corte de tráfico este domingo por una carrera solidaria: estas son todas las calles afectadas

La prueba de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas obliga a cerrar más de una docena de vías y prohibir estacionamientos en toda la zona

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:43

Comenta

La ciudad de Alicante se prepara para vivir este domingo 23 de noviembre, entre las 10 y las 13 horas, uno de los mayores operativos de tráfico de los últimos meses con motivo de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, un evento deportivo y solidario que reunirá a cientos de participantes.

Para garantizar la seguridad del recorrido, el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado un amplio corte de tráfico que afectará a numerosos barrios y avenidas principales.

Carrera Ciudades contra el Cáncer de Páncreas. MIRIAM GIL ALBERT

El cierre al tráfico incluye las calles: Foguerer José Romeu Zarandieta, Escritor Rafael Azuar Carmen, Rotonda del Centenario del Hércules C.F., Teulada, Campo de Mirra, Intersección con avenida Doctor Rico, avenida Doctor Jiménez Díaz, avenida Isla de Corfú, Vicente Blasco Ibáñez, glorieta de la Solidaridad, plaza José Rico Pérez, avenida José Jornet Navarro, Médico Andrés Boldó, Miraflor, Ciudad Real y Foguerer Ramón Guilabert Davó.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Además, desde las 22 de este sábado 22 de noviembre hasta las 13 del domingo estará prohibido estacionar en todo el trazado, incluida la zona de aparcamiento entre los números 1 y 2 de la calle Miraflor.

Además, las líneas 5, 12 y 14 del transporte urbano de Alicante verán alterados sus itinerarios durante los días 22 y 23 de noviembre, coincidiendo con los montajes y el propio evento deportivo.

Precortes adicionales

Además de los cortes de tráfico, el Ayuntamiento de Alicante activará restricciones previas al cierre general en las siguientes vías: incorporación a calle Teulada desde Gran Vía, calle Vicente Blasco Ibáñez desde la glorieta José Rico Pérez, avenida Isla de Corfú desde calle Fiestas Populares y Tradicionales, vía de servicio bajo el Puente Rojo, glorieta Músico Álvarez Antón y Doctor Rico con Escritor Enrique Cerdán Tato.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Alicante: lista de municipios con aviso
  2. 2 Cambios en casi 30 paradas del autobús de Alicante: nuevos recorridos y ajustes en varias líneas por una carrera
  3. 3 Choque térmico en Alicante: la provincia pasa de -2,4 grados a doce en apenas 16 kilómetros
  4. 4 Alicante se baña en tonos champán con el encendido de las luces de Navidad más brillantes de la historia
  5. 5 Agenda de la Navidad de Alicante: más de 100 planes, espectáculos, ferias, belenes, conciertos y cabalgatas hasta enero
  6. 6 Detenida en Alicante una gestora que desvió 800.000 euros de los planes de ahorro de una treintena de asegurados: así vació sus cuentas
  7. 7 La masa de aire ártico trae el invierno antes de tiempo a Alicante con temperaturas bajo cero en el interior
  8. 8 Silencio en estas calles: mapa de la nueva ZAS en el casco antiguo de Alicante
  9. 9 Así es la nueva aplicación que usa la IA para evitar atascos y encontrar aparcamiento en Alicante
  10. 10 El aeropuerto de Alicante-Elche suma otra nueva ruta a Alemania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante prepara un gran corte de tráfico este domingo por una carrera solidaria: estas son todas las calles afectadas

Alicante prepara un gran corte de tráfico este domingo por una carrera solidaria: estas son todas las calles afectadas