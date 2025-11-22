Alicante prepara un gran corte de tráfico este domingo por una carrera solidaria: estas son todas las calles afectadas La prueba de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas obliga a cerrar más de una docena de vías y prohibir estacionamientos en toda la zona

La ciudad de Alicante se prepara para vivir este domingo 23 de noviembre, entre las 10 y las 13 horas, uno de los mayores operativos de tráfico de los últimos meses con motivo de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, un evento deportivo y solidario que reunirá a cientos de participantes.

Para garantizar la seguridad del recorrido, el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado un amplio corte de tráfico que afectará a numerosos barrios y avenidas principales.

Ampliar Carrera Ciudades contra el Cáncer de Páncreas. MIRIAM GIL ALBERT

El cierre al tráfico incluye las calles: Foguerer José Romeu Zarandieta, Escritor Rafael Azuar Carmen, Rotonda del Centenario del Hércules C.F., Teulada, Campo de Mirra, Intersección con avenida Doctor Rico, avenida Doctor Jiménez Díaz, avenida Isla de Corfú, Vicente Blasco Ibáñez, glorieta de la Solidaridad, plaza José Rico Pérez, avenida José Jornet Navarro, Médico Andrés Boldó, Miraflor, Ciudad Real y Foguerer Ramón Guilabert Davó.

Además, desde las 22 de este sábado 22 de noviembre hasta las 13 del domingo estará prohibido estacionar en todo el trazado, incluida la zona de aparcamiento entre los números 1 y 2 de la calle Miraflor.

Además, las líneas 5, 12 y 14 del transporte urbano de Alicante verán alterados sus itinerarios durante los días 22 y 23 de noviembre, coincidiendo con los montajes y el propio evento deportivo.

Precortes adicionales

Además de los cortes de tráfico, el Ayuntamiento de Alicante activará restricciones previas al cierre general en las siguientes vías: incorporación a calle Teulada desde Gran Vía, calle Vicente Blasco Ibáñez desde la glorieta José Rico Pérez, avenida Isla de Corfú desde calle Fiestas Populares y Tradicionales, vía de servicio bajo el Puente Rojo, glorieta Músico Álvarez Antón y Doctor Rico con Escritor Enrique Cerdán Tato.