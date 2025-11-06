Cortes de tráfico y desvío de autobuses este domingo en Alicante por la Gran Carrera del Mediterráneo Parte del centro estará prohibido para la circulación durante la mañana

La Gran Carrera del Mediterráneo partirá este domingo desde el centro de Alicante en dirección a Santa Pola, lo que obligará a cortes de tráfico en el centro urbano durante unas horas por la mañana en las vías por donde vaya los más de 5.000 participantes inscritos, así como el desvío de autobuses. Por ello, el Ayuntamiento de Alicante activa este fin de semana medidas especiales de tráfico.

La Gran Carrera del Mediterráneo partirá el domingo a las 9 horas desde la avenida de la Estación, con paso por las avenidas de Salamanca, Óscar Esplá y Elche, así como en la carretera que une Urbanova con los Arenales del Sol, hasta las 10 horas. El paso obligará también al desvío del autobús 27 a Urbanova y la C6 a su paso por la avenida de Elche, así como a detenciones momentáneas al paso de los corredores de los vehículos de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7P, 12, 21 22 y 24.

Los cortes de tráfico afectarán el domingo, 9 de noviembre, a la avenida de la Estación desde la esquina de la calle Tucumán hasta la avenida de Salamanca desde las 5.30 horas hasta las 09.15 horas y las calles que la atraviesan: General Lacy, Catedrático Ferré Vidiella y Serrano, así como Tucumán y General O'Donnell.

Además, las limitaciones afectarán al resto del itinerario que realizarán los corredores desde la avenida de la Estación, pasando hacia Oscar Esplá hasta entrar en la avenida de Elche, desde las 08:45 horas hasta las 09.30 y hasta entrar en la carretera de Urbanova hasta los Arenales del Sol, desde las 9 hasta las 10 horas.

Calles libres de coches

Por motivos del montaje de la salida de la prueba deportiva se hace necesario dejar libre de coches la calle Catedrático Ferré Vidiella con avenida de la Estación para la colocación de 20 aseos portátiles desde el sábado a las 17 horas hasta las 10 del domingo, que es cuando se llevarán dichos aseos. También se hace necesario dejar libre de coches la calle Tucumán hasta la calle San Juan Bosco para la colocación de tres trailers de la organización encargados de la guardarropía de los participantes desde el sábado a las 17 horas, hasta las 9.30 del domingo, que es cuando estos vehículos saldrán hacia Santa Pola.

Esta limitación al estacionamiento afectará también desde el sábado por la tarde a las calles Guitarrista José Tomás intersección con el Paseo Tomás Durá y Músico Antón Roch intersección con este último.

Los cortes de calles establecidos para el paso de los corredores por las avenidas de la Estación, Salamanca, Óscar Esplá, Elche y carretera del Saladar y vía pista de Urbanova obligará a realizar desvíos puntuales o paradas momentáneas en las líneas del autobús urbano que circulan sobre todo por las avenidas de la Estación, Salamanca y Oscar Esplá donde tienen su cabecera o parada, y la avenida de Elche (principalmente la línea 27), la que conecta con el Aeropuerto (C6) y las líneas regulares con destino o salida de la Estación Central de Autobuses de Alicante (ECA).

Para los autobuses que circulan por la avenida de la Estación correspondientes a las líneas 6, 9 y C6 se establecerán desvíos previamente al paso de los corredores por Maisonnave, en ambos sentidos. Tanto éstos como los que circulen por la avenida de Elche (27 y C-6), Pintor Lorenzo Casanova (1 y 2), Maisonnave (3, 5, 12, 21, 22, 27 y turibús), Catedrático Soler (1, 2 y 27), Aguilera (7, 3 y 4), Óscar Esplá (1, 2, 6, 7, 7P, 9, 21, 22, 23, C6 y 24) y Salamanca (4, 5 y 12), se verán obligados a esperar momentáneamente al paso de los corredores en su encuentro con el itinerario de la carrera.