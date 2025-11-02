¡Aviso a pasajeros! Ocho autobuses cambian su ruta por la mascletà de las Hogueras de Alicante Las líneas que cruzan la plaza de España realizan desvíos este domingo por el almuerzo popular y el disparo junto al coso taurino

Una de las líneas de autobús afectadas por la mascletà.

Adrián Mazón Alicante Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:11

La jornada de domingo amanece en Alicante con importantes ajustes en el transporte público debido de la celebración del almuerzo popular y la mascletà del ciclo 'Pòlvora tot l'any' de las Hogueras en la plaza de España.

La Concejalía de Movilidad y la empresa concesionaria del servicio han anunciado modificaciones temporales en los recorridos de hasta ocho líneas de autobús urbano. El objetivo es garantizar la seguridad ciudadana y facilitar el desarrollo del acto pirotécnico.

Los cambios por la mascletà de las Hogueras afectarán a las líneas 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 y 13 del autobús urbano de Alicante, que verán alterado su itinerario habitual durante varias franjas horarias de este domingo 2 de noviembre.

Las restricciones han comenzado desde el inicio del servicio y los desvíos y cambios se mantendrán hasta las 18 horas de este domingo. En este tramo, las líneas 6 y 9, en sentido vuelta, circularán por las calles Alcalde Alfonso de Rojas, Poeta Carmelo Calvo, avenida Benito Pérez Galdós y avenida Salamanca, hasta recuperar su recorrido normal.

Por su parte, las líneas 1, 3, 8, 10 y 13 también modificarán su trayecto en sentido regreso por la mascletà, discurriendo por Alcalde Alfonso de Rojas, Poeta Carmelo Calvo, Maestro Marqués, Maestro Gaztambide, Pablo Iglesias y avenida Alfonso el Sabio, con variaciones finales según cada línea, como Tomás López Torregrosa para los autobuses 8, 10 y 13.

Corte total de tráfico en la plaza de España

La mayor alteración de tráfico por la mascletà de las Hogueras de Alicante de este domingo se producirá durante el corte total de la plaza de España, previsto entre las 13 y las 14.30 horas. En este periodo, las líneas 1, 3, 4, 6 y 9 se desviarán en sentido vuelta por Devesa, Conde de Lumiares, Ceres, Campo de Mira, Doctor Rico, San Juan Bautista, Pintor Gisbert, Cardenal Belluga y avenida Salamanca, reincorporándose a su ruta habitual en la plaza de la Estrella.

Ampliar Desvíos y cambios en los autobuses de Alicante. VECTALIA

En sentido ida, estas mismas líneas tomarán San Vicente, plaza Santa Teresa, San Carlos, Jijona; y Padre Esplá en el caso de la línea 6.

Asimismo, las líneas 8, 10 y 13 seguirán un desvío específico. En sentido regreso circularán por Devesa, Jaime Segarra, General Elizaicin, Conde Vallellano y Rambla, mientras que en sentido ida transitarán por San Vicente, plaza Santa Teresa, San Carlos, Jijona; y Padre Esplá para la línea 10.

Cortes de tráfico por la mascletà

El Ayuntamiento ha implantado también un amplio dispositivo de cortes de tráfico en el entorno de la plaza de España por la mascletà de las Hogueras de Alicante. Se cortará el carril de cambio de sentido frente al número 4, lo que afectará a la circulación habitual en este importante nodo del centro de Alicante.

La restricción se intensificará entre las 13 y las 14.30 horas, periodo en el que se decretará el corte total de la plaza de España y de todas las vías que quedan dentro del perímetro de seguridad.

También se habilitarán precortes en los accesos principales a la plaza para garantizar el control del tránsito y evitar el paso de vehículos hacia la zona afectada.