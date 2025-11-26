Arranca la contratación para construir 220 nuevas viviendas de protección oficial en la ciudad de Alicante La Generalitat licita las cinco parcelas cedidas por el Ayuntamiento para levantar nuevos edificios y un local comunitario

La ciudad de Alicante se prepara para contar con 220 nuevas viviendas de protección oficial, enmarcadas en el Plan Vive. La Generalitat ha sacado a licitación las cinco parcelas puestas a disposición por el Ayuntamiento para levantar estos edificios.

Estas nuevas viviendas de protección pública se alzarán en distintos barrios de Alicante, concretamente en las parcelas disponibles de las avenidas Jaime I y Dénia, y en las calles Enfermera Angelina Ceballos, Médico Ricardo Ferrer y Banda Los Claveles.

El mecanismo seleccionado para el impulso a la construcción de estas viviendas de protección oficial en Alicante ha sido la permuta a cambio de obra futura. Gracias a este instrumento de colaboración público-privada, la administración pública cede el suelo a los adjudicatarios que, a cambio, entregan un número determinado de viviendas que pasan a formar parte del parque público.

Así, en concepto de permuta por las parcelas, el Ayuntamiento de Alicante prevé recibir entre 20 y 30 viviendas protegidas y un local que destinará a uso socio comunitario en la parcela de la calle Enfermera Angelina Ceballos, en el barrio Pau 1-Juan Pablo I.

La Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha licitado las cinco parcelas ubicadas en estas calles de Alicante, con el fin de construir estas 220 viviendas. El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 26 de febrero.

Reparto de viviendas por barrios de Alicante

En las promociones previstas en las calles Médico Ricardo Ferré, Jaime I, Banda Los Claveles y avenida de Denia se construirán en torno a 165 viviendas, de las que se prevé que, entre 20 y 30 viviendas, se destinen al patrimonio municipal de vivienda como resultado de la permuta.

En la quinta promoción, prevista en el solar de la calle Enfermera Angelina Ceballos, se levantará un edificio con unas 56 viviendas, más un local de uso socio comunitario. Este local también pasará al patrimonio municipal de Alicante.

730 viviendas de protección oficial

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha destacado el «buen ritmo» en el que se está desarrollando el Plan VIVE y ha puesto como ejemplo el caso de la ciudad de Alicante. «En estos momentos tenemos más de 730 viviendas protegidas en distintos procesos de desarrollo, lo que permitirá, a medio y largo plazo, dar respuesta eficaz a la necesidad de vivienda a precios asequibles», ha manifestado.

El objetivo de esta nueva iniciativa del Plan VIVE es aumentar la oferta de vivienda protegida a través de la colaboración público-privada y la movilización de suelo público para que promotores privados construyan viviendas a precio asequible.