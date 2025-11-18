Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Solar en la calle Enfermera Angelina Ceballos. Google Maps

La Generalitat licitará cinco parcelas municipales en Alicante para construir 220 viviendas protegidas y un centro sociocomunitario

El Consell ha autorizado la firma de un convenio mediante el cual la EVHA licitará a cambio de permuta el suelo para levantar VPO y un local

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

El Consell ha autorizado a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) a sacar a licitación mediante permuta cinco parcelas del Ayuntamiento de Alicante, donde se levantarán 220 viviendas de protección pública y un local de uso sociocomunitario.

De esta manera y mediante la firma del convenio estas cinco parcelas pasan a formar parte del Plan Vive, con el que se pretende incrementar la oferta de vivienda protegida, movilizando suelo público. Este suelo incluido en el convenio entre la EVHA y el consistorio alicantino se ubica en la avenida Jaime I, las calles Enfermera Angelina Ceballos, Médico Ricardo Ferrer y Banda los Claveles y en la avenida de Dénia.

Se estima que se levantarán 220 viviendas en las cinco parcelas, de las cuales una parte se entregará al ayuntamiento alicantino, además de un local de uso sociocomunitario en la parcela ubicada en el PAU I, en concepto de permuta.

En las promociones previstas en las calles Médico Ricardo Ferré, Jaime I, Banda Los Claveles y avenida de Dénia se construirán en torno a 165 viviendas, de las que se prevé que, entre 20 y 30 viviendas, según las ofertas que resulten adjudicatarias, se destinen al patrimonio municipal de vivienda como resultado del precio de permuta.

En cuanto a la quinta promoción, prevista en el solar de la calle Enfermera Angelina Ceballos, en el barrio Juan Pablo I (PAU I), se levantará un edificio con 56 viviendas, más un local de uso socio comunitario que también pasará al patrimonio municipal de Alicante.

