San Vicente proyecta un nuevo barrio con más de un millar de viviendas El 40% de los inmuebles previstos en Los Urbanos es de protección oficial

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:29 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha presentado a los vecinos el PAU 7 de la alocalidad, conocido como Los Urbanos, un sector que cuenta con 1.042 nuevas viviendas, en 40% de protección oficial. El alcalde de San Vicente, Pachi Pascual, ha mantenido que este nuevo espacio urbano «permitirá un desarrollo muy importante».

Las más de mil viviendas previstas en la modificación puntual del PGOU se distribuirán en dos tipologías de edificación, la primera de bloques de 5 a 2 alturas y la segunda con viviendas unifamiliares en los ámbitos más próximos a las casas que ya existen con las mismas características. El PAU/7 dispondrá, además, de dos zonas verdes, una de ellas de forma lineal, junto a las viviendas, con una función de bulevar en el entorno a la cañada real existente y la otra frente al Colegio Reyes Católicos, que cuenta con una reserva de suelo para posible una futura ampliación.

La propuesta se encuentra en una fase de modificación puntual en la que se definen las cuestiones estructurales y, más adelante, se concretarán detalles con la elaboración de un plan parcial que, una vez aprobado por el Ayuntamiento, debe ser sancionado por la Generalitat para poder empezar después las obras de ordenación del territorio. Durante el proceso, se abrirán dos periodos de alegaciones, el primero de los cuales se inicia este jueves, 25 de septiembre.

Hasta el 27 de noviembre, permanecerá abierto el periodo de recogida de alegaciones sobre la Modificación Puntual nº 42 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta al sector PAU/7 Los Urbanos. Para facilitar a la ciudadanía la consulta de información y la presentación de sugerencias, se ha publicado en tablón de anuncios y en el área de Urbanismo de la web municipal. También hoy el DOGV anuncia el inicio de la exposición pública.

Pascual se ha mostrado satisfecho «por la alta participación que ha tenido la jornada de información pública con la que, desde el área de Urbanismo se ha presentado ante todos los interesados con la máxima transparencia esta modificación, conocida como Los Urbanos». El primer edil espera que las inquietudes manifestadas por los vecinos se trasladen como alegaciones «para someterlas a estudio e intentar integrarlas de la mejor manera posible en este proyecto, que tendrá que seguir avanzando». También ha avanzado que habrá más sesiones para seguir informando.

Durante la jornada, los técnicos también han incidido en que el objetivo es el interés general dada la necesidad que existe en San Vicente de crecer con una ordenación lo más respetuosa posible con las viviendas consolidadas existentes. Por parte del equipo del Ayuntamiento se ha insistido en que «se busca una ciudad con más equipamientos, zonas verdes, bien conectada y con viviendas sociales que proporcione un crecimiento ordenado y compacto».

Otra de las cuestiones abordadas ha sido la oportunidad que se dará a los propietarios de entrar a formar parte del proceso de reparcelación o bien quedar fuera, manteniendo su vivienda unifamiliar, en función de cada caso particular, que se estudiará en un proceso posterior. Como recomendación, se ha insistido en la necesidad de presentar alegaciones para poder estudiar la situación y posibilidades en cada una de las propiedades incluidas en el sector Los Urbanos.