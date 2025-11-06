La Nucía inicia la adjudicación de sus primeras doce viviendas municipales para jóvenes El Ayuntamiento lanza el primer concurso dentro del plan de 200 VPO que facilitará el acceso a la vivienda a menores de 35 años y familias monoparentales

Imagen de la urbanización en la que se encuentran las viviendas

Nicolás Van Looy Benidorm Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:26

El Ayuntamiento de La Nucía ha dado el primer paso en su ambicioso plan de vivienda pública con la presentación de las bases del concurso de adjudicación de las primeras doce Viviendas de Protección Oficial (VPO) municipales, destinadas a jóvenes menores de 35 años y familias monoparentales.

El alcalde, Bernabé Cano, y el concejal de Urbanismo, Sergio Villalba, han presentado esta mañana los detalles del proceso, que se abrirá oficialmente tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP). Las viviendas, situadas en el carrer Serra Grossa nº8 (urbanización La Colina), tendrán precios de adjudicación que oscilarán entre 166.934 y 222.430 euros, dependiendo de la superficie y el número de habitaciones.

Estas primeras doce viviendas forman parte del proyecto de 200 VPO que el Ayuntamiento de La Nucía prevé desarrollar durante la actual legislatura. El objetivo principal, según Cano, es facilitar el acceso a la vivienda a los nucieros y nucieras, especialmente a los más jóvenes, «que encuentran cada vez más dificultades para emanciparse o adquirir su primera casa».

El consistorio espera que este programa, financiado con recursos municipales y apoyos autonómicos, se convierta en una solución real para las nuevas generaciones y los colectivos más vulnerables, generando además empleo local durante su construcción.

Requisitos y condiciones de acceso

Para poder optar a una de estas viviendas será necesario estar empadronado en La Nucía durante al menos los últimos dos años y tener un máximo de 35 años en el momento de presentar la solicitud. También podrán acceder las familias monoparentales y aquellas que tengan personas mayores a su cargo.

Además, la vivienda deberá destinarse a residencia habitual y permanente durante un periodo mínimo de 10 años, evitando así su uso con fines especulativos o de inversión.

El proceso de adjudicación se basará en un sistema de puntuación que valorará distintos criterios sociales y económicos. La capacidad económica de la unidad de convivencia contará con hasta 40 puntos, mientras que la antigüedad en el padrón municipal sumará un máximo de 30 puntos. Las situaciones de especial vulnerabilidad, como la monoparentalidad o la discapacidad, también podrán aportar hasta 30 puntos adicionales.

En caso de empate entre varios solicitantes, se priorizará la fecha de registro de la solicitud. Los adjudicatarios dispondrán de dos meses desde la notificación para efectuar el pago correspondiente.

Las doce viviendas municipales se distribuirán en adosados de dos y tres habitaciones, con dos baños y superficies que van de 90 a 125 metros cuadrados. Se encuentran en una zona residencial tranquila, con piscina comunitaria y vistas panorámicas a la bahía de Altea, Benidorm y Calpe.

El precio final variará según el tamaño y las características: ocho viviendas costarán entre 166.934 y 166.994 euros, dos alcanzarán los 174.674 euros, y las dos de mayor tamaño se adjudicarán por 221.164 y 222.430 euros respectivamente.

Desde el Ayuntamiento se destaca que este programa es solo el inicio de una estrategia a largo plazo que busca reforzar la cohesión social, promover la estabilidad familiar y retener el talento joven en el municipio. «Queremos que los jóvenes puedan quedarse en La Nucía y construir aquí su proyecto de vida», ha afirmado Cano.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará tras la publicación de las bases en el BOP y podrá consultarse previamente en la sede electrónica municipal, donde también estarán disponibles los formularios y requisitos detallados.

