Angustioso rescate en Alicante: un anciano pasa cuatro horas atrapado tras caer por el Benacantil La Policía Local y los Bomberos localizaron, tras una hora de rastreo, a la víctima de 78 años y origen nórdico

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:26

Cuatro horas inmóvil tras una caída a los pies del castillo de Santa Bárbara. Esta es la situación que vivió durante la madrugada del lunes un anciano de 78 años y origen nórdico hasta su rescate.

El hombre se resbaló por un terraplén de tres metros de altura en la ladera del monte Benacantil próxima al aparcamiento de La Ereta. A causa del golpe, quedó inmovilizado. Además, perdió el móvil en la oscuridad.

Fue a las 4.30 horas cuando el anciano pudo encontrar el móvil y llamar al teléfono de emergencias 112, el cual dio aviso a la Policía Local de Alicante. En ese momento, ya habían pasado cuatro horas desde la caída.

Así, siguiendo las indicaciones en inglés de este ciudadano nórdico sobre su ubicación, la Unidad Operativa del Servicio Nocturno (UOSN) de la Policía Local, en colaboración con los bomberos del Speis, lograron a las 5.30 horas -tras una hora de rastreo- encontrar al herido.

El hombre sufrió heridas levas, como cortes y rozaduras, además de agotamiento y deshidratación. Fue atendido por una ambulancia en el lugar de la caída.

Operativo de rescate en el Benacantil

Tras recibir el aviso del 112, una decena de agentes de la Policía Local de Alicante iniciaron la búsqueda de este hombre desde los diferentes accesos al monte Bencantil, por las calles Virgen del Socorro y Vázquez de Mella; mientras los bomberos del Speis se desplegaron por la Serra Grossa.

Tras más de una hora de rastreo, una de las patrullas desplegadas localizó al accidentado con síntomas de agotamiento y deshidratación en un punto de difícil acceso en la ladera recayente a la avenida de Jaime II, junto al aparcamiento de La Ereta.

El hombre se había caído por un terraplén de unos tres metros de altura y no podía incorporarse a consecuencia de golpe, aunque no sufrió heridas de consideración.

Una vez localizado fue trasladado hasta la carretera de acceso al castillo, donde fue atendido por los servicios sanitarios de los cortes y rozaduras causadas por la caída y trasladado posteriormente por los agentes a su lugar de alojamiento.