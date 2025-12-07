Radiografía de una temporada alta histórica en el aeropuerto de Alicante-Elche: 13,5 millones de pasajeros y 83.300 vuelos

Óscar Bartual Bardisa Alicante Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:20 Comenta Compartir

El aeropuerto de Alicante-Elche encara un final de año que, a todas luces, marcará un ejercicio histórico. Entre enero y octubre acumula más de 17 millones de pasajeros, una cifra que podrá llegar hasta los 20 millones, según apuntan las previsiones. El buen comportamiento de todos los meses ha propulsado la operativa de la terminal, que ha crecido en todos y cada uno de los periodos, especialmente durante la temporada alta, en la que superó los dos millones de viajeros mensuales por primera vez.

La temporada alta, de finales de marzo a finales de octubre, ha sido un periodo de cifras impensables. Con 13,5 millones de pasajeros, se han ocupado el 92% de las plazas ofertadas. La cifra de viajeros supera en un 6,6% la anotada en el mismo periodo del 2024, mientras que los vuelos, con 83.361 operacioens, crecen en un 6,1% de un año para otro, según datos de la gestora aeroportuaria Aena.

La alta conectividad durante la temporada alta ha roto barreras conectando con 226 rutas a 135 aeropuertos de 120 ciudades diferentes. En total han sido una treintena de países los que han tenido vuelos desde el aeropuerto de Alicante-Elche, una conectividad sin precedentes.

Mercados internacionales

De nuevo el mercado británico ha llevado el peso dentro del internacional, que ha supuesto más del 80% de los viajeros. Reino Unido ha sido la primera nacionalidad con 4,57 millones de viajeros, un 6,7% más que el mismo periodo del año pasado. Alemania, con 822.825 pasajeros, aparece como la segunda potencia, con un significativo 10% de crecimiento.

Le siguen los Países Bajos, con 787.682 pasajeros (5,2%), y Bélgica (4,6%), que cierran el top de los cuatro principales mercados. Francia le gana cuota a Polonia con 632.434 viajeros y un 9,5% de crecimiento, mientras que el mercado polaco sigue su avance imparable y crece, gracias a la nueva ruta de Ryanair y al aumento de frecuencias, hasta los 627.110 pasajeros, casi un 20% más que la temporada alta del 2024.

Destacan el bajo crecimiento de los países escandinavos, con Noruega superando los 600.000 pasajeros pero un ligero 2% de aumento, mientras que Suecia, con 517.000 viajeros, cae en un 2% comparado con el anterior año. Italia también registra un retroceso del 3% en sus viajeros. En el otro lado de la balanza destaca Argelia con un crecimiento exponencial del 120%, mientras que Austria, con dos nuevas rutas de Ryanair a Salzburgo y Linz, aumenta hasta un 64% respecto al 2024.

Principales aeropuertos

Entre los principales aeropuertos que conectan con el aeropuerto de Alicante-Elche, Manchester es el principal y el que más vuelos alberga. Registró un movimiento de 632.535 pasajeros con más de una veintena de operaciones semanales con la Costa Blanca. Le sigue Londres-Gatwick, con 589.582; Amsterdam, con 425.561; Bruselas, con 354.035; y Barcelona-El Prat, con 349.804 viajeros.

Destaca el elevado volumen de pasajeros en las rutas con los aeropuertos ingleses. En esta lista de las diez principales terminales que conectan con el de Alicante-Elche, la mitad son de Inglaterra. Londres-Stansted, Bristol y Birmingham se suman a Manchester y Gatwick, mientras que el top 10 lo cierran París y Estocolmo.

Aerolíneas más usadas

Ryanair continúa como la principal aerolínea del aeropuerto de Alicante-Elche. Con 5,43 millones de pasajeros, supuso un 40% del tráfico total durante la temporada alta. La aerolínea ha crecido respecto al 2024 gracias a sus tres nuevas conexiones. EasyJet se aleja en la segunda posición de Vueling, que es la tercera en discordia. La 'low cost' británica sumó 1,73 millones de pasajeros, 300.000 más que la anterior temporada alta, mientras que Vueling creció ligeramente hasta los 1,38 millones.

La húngara Wizz Air y su nueva ruta a Belgrado han triunfado esta temporada alta y rebasa el medio millón de pasajeros, un importante crecimiento del 35% de una temporada alta a otra. Jet2, otra 'low cost' británica supera por primera vez el millón de pasajeros en el aeropuerto de Alicante-Elche. Otras aerolíneas como Norwegian, Volotea o Transavia registran importantes crecimientos, aunque más ligeros que las anteriores dos nombradas.