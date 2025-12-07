Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Diversos efectivos atienden al senderista desplomado mientras hacía una ruta de montaña. CPB

Dos enfermeros fuera de servicio salvan la vida a un senderista que entró en parada cardiorrespiratoria en la sierra de Bernia

Los sanitarios iniciaron las maniobras RCP hasta la llegada de los bomberos, que utilizaron el desfibrilador externo automático (DEA) del helicóptero de rescate para recuperar el pulso

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:37

Conocer cómo realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) debería ser obligatorio en España. La actuación de dos enfermeros que disfrutaban de una ruta de montaña por la sierra de Bernia ha sido clave para salvar la vida a un senderista que entró en parada cardiorrespiratoria.

Los sanitarios, al percatarse de la terrible situación, iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los bomberos, que utilizaron el desfibrilador externo automático (DEA) del helicóptero de rescate para recuperar el pulso de la víctima.

El suceso ha ocurrido sobre las 13 horas de este domingo, en la zona del Fort de Bernia, en el término municipal de Callosa d'Ensarrià. De inmediato, el centro de coordinación del Consorcio (Control-3) ha movilizado al Grupo Especial de Rescate (GER) junto con el helicóptero de rescate Alfa-1.

A su llegada, los rescatadores han encontrado al senderista atendido ya por dos enfermeros que se encontraban en el lugar como particulares y que habían iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar. El equipo de rescate ha empleado el desfibrilador externo automático (DEA) del helicóptero Alfa-1 hasta conseguir recuperar el pulso del afectado. Minutos después ha tomado tierra en la zona el helicóptero medicalizado Alfa-9 de la Generalitat Valenciana, cuyos sanitarios han procedido a estabilizar al senderista.

Una vez estabilizado, el hombre ha sido evacuado en el propio helicóptero Alfa-9 a un centro hospitalario para un control y valoración más completa de su estado. La intervención del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha concluido casi tres horas después de la llamada.

