Coche de la Guardia Civil en el paraje del Maigmó. TA

La Guardia Civil despliega un operativo en el Maigmó para localizar a un hombre desaparecido

El rastreo continúa por tierra y aire en uno de los parajes más escarpados del interior de Alicante

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:11

La desaparición de un hombre de 49 años ha movilizado desde este sábado un amplio dispositivo de búsqueda en el entorno del Maigmó, según ha podido conocer TodoAlicante.

La Guardia Civil rastrea la zona con unidades terrestres, perros especializados y un helicóptero tras recibir la alerta de sus familiares, que denunciaron la ausencia ante la Policía Nacional y temen que pudiera intentar quitarse la vida.

Según confirman fuentes del Instituto Armado, el desaparecido, de nacionalidad española, habría manifestado intenciones autolíticas antes de perder el contacto con su entorno, lo que llevó a su familia a alertar de inmediato a las autoridades.

Unidades caninas y medios aéreos

El operativo, en el que intervienen agentes de Seguridad Ciudadana, unidades caninas y medios aéreos, se centra en una amplia zona de monte y caminos forestales de difícil acceso.

La prioridad, explican las mismas fuentes, es acotar el área de búsqueda en torno a los últimos indicios disponibles y actuar con la máxima rapidez posible dada la naturaleza del caso.

La Guardia Civil mantiene activado el dispositivo durante todo el día, con especial atención a barrancos, senderos y puntos donde podría haberse refugiado el desaparecido.

