Vista de Alcoi. Miriam Gil

El interior de Alicante triunfa en el puente de diciembre con un lleno en sus alojamientos rurales

Más del 90% de los establecimientos de la Comunitat tiene prácticamente todas sus plazas reservadas

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:20

El interior de Alicante se postula como uno de los destinos favoritos para los turistas durante el puente de diciembre. La gran mayoría de los alojamientos rurales de la red de Temps de Interior exhiben un completo en sus plazas, mientras que el grueso de ellos prevé un lleno técnico durante estas fechas festivas previas a la Navidad.

Desde Temps de Interior detallan que más del 90% de los alojamientos tiene «prácticamente todas sus plazas reservadas», mientras que un 93% «prevé alcanzar entre un 95 y un 100% de ocupación total» entre el 5 y el 8 de diciembre. Unas perspectivas «excepcionales» para el sector.

La ocupación se mantiene «homogénea» en las tres provincias, tanto en alojamientos por habitaciones como en establecimientos de alquiler completo. Según detalla la asociación los turistas, pasarán una estancia media de entre dos y tres noches, una línea que concuerda con las clásicas escapadas otoñales que lleva registrando el sector estos meses.

En cuanto al precio medio por persona y noche, este se mueve entre los 50 y 100 euros, representando los tramos de 50-74€ y 75–99€ más de la mitad del total de alojamientos. Unos datos que confirman que el turismo de interior «atraviesa un momento muy favorable». De hecho, la mayoría de los alojamientos encuestados por la asociación aseguran que las reservas se han realizado con una antelación media de entre uno y tres meses.

El presidente de la Asociación Temps de Interior, Joaquín Deusdad, destaca que estos datos «demuestran que el interior de la Comunitat goza de muy buena salud y que los establecimientos son un referente de calidad, profesionalización y autenticidad». Deusdad insiste en que el comportamiento del mercado de cara al puente «confirma la consolidación del turismo de interior y la importancia de seguir apostando por la excelencia en el servicio y en la gestión empresarial».

