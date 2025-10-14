Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Rama caída en la plaza de Benalúa. TA

Cae una rama de gran tamaño junto a un parque infantil de Alicante

El árbol se ha desprendido sobre las 19 horas sin provocar daños materiales ni personales

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Martes, 14 de octubre 2025, 19:56

Una rama de gran tamaño ha caído esta tarde en la plaza del Grupo Escolar, en el barrio de Benalúa, sin causar heridos. El suceso ha ocurrido alrededor de las 19.00 horas, cuando un eucalipto se ha desplomado sobre la zona peatonal de la plaza, muy cerca del área de juegos infantiles.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Alicante, que han llegado sobre las 19.15 horas para asegurar la zona y proceder a la retirada de las ramas.

Los bomberos en las labores de retirada. TA

La caída ha provocado gran sorpresa entre los vecinos y familias que se encontraban en la plaza a esa hora, aunque afortunadamente no se han registrado daños personales. El área permanece acordonada mientras se esclarecen las causas del desprendimiento.

