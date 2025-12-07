Un hotel del casco antiguo de Alicante ayuda a crear un pulmón verde de 10.000 m² Su adhesión al proyecto Alicante Renace permite poner en marcha una nueva y amplia actuación de restauración ecológica en el paraje de El Palamó-Villafranqueza

Niños y adultos participan en la actividad de restauración ecológica organizada este sábado en el paraje de El Palamó-Villafranqueza.

A.H. Alicante Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:46 | Actualizado 20:32h. Comenta Compartir

El Hotel La Milagrosa ha formalizado su adhesión al proyecto Alicante Renace, permitiendo poner en marcha una nueva y amplia actuación de restauración ecológica en el paraje de El Palamó-Villafranqueza, un pulmón verde de 10.000 metros cuadrados actualmente en proceso de recuperación ambiental.

La actividad, organizada y promovida por Alicante Renace, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, así como con la participación de más de 200 personas que se han sumado a lo largo de la mañana del sábado.

Durante la intervención se han llevado a cabo trabajos silvícolas sociales consistentes en la plantación de romero (Salvia rosmarinus), ciprés de Cartagena o sabina mora (Tetraclinis articulata) y efedra mediterránea (Ephedra fragilis), además de la siembra de más de 1.000 semillas de especies herbáceas mediterráneas.

Estas tres variedades han sido seleccionadas por su alta resistencia a la sequía, su capacidad de fijación y protección del suelo frente a la erosión, su elevada adaptación al clima semiárido alicantino, y por su valor ecológico en la restauración del matorral mediterráneo, donde actúan como especies estructurales que favorecen la creación de microhábitats, mejoran la infiltración del agua y contribuyen a la regeneración progresiva de comunidades vegetales más complejas.

La jornada incluyó, asimismo, un fuerte componente educativo, con talleres ecológicos para familias, actividades infantiles, dinámicas de sensibilización y puntos informativos sobre flora y fauna local. Esta dimensión social y pedagógica refuerza uno de los ejes principales de Alicante Renace: acercar el conocimiento ambiental a la ciudadanía y promover un modelo participativo de sostenibilidad.

La acción fue acompañada por el CEO del Hotel La Milagrosa, Juanfer Lozano, quien quiso compartir la jornada con los voluntarios, y por el Secretario Autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, cuya presencia respaldó institucionalmente la iniciativa. El director de Alicante Renace, Daniel Aguilar, destacó la importancia de la adhesión de entidades comprometidas: «La adhesión del Hotel La Milagrosa demuestra que cuando las empresas creen de verdad en la sostenibilidad, la transformación del territorio se vuelve imparable. Hoy no solo hemos restaurado un espacio natural: hemos tejido comunidad, conciencia y futuro para Alicante.»

Por su parte, el CEO del Hotel La Milagrosa, Juanfer Lozano, subrayó el compromiso de la empresa con la ciudad y su entorno: «Para La Milagrosa es un orgullo sumarnos a Alicante Renace y contribuir a la recuperación de un espacio tan valioso para la ciudad. Creemos en un modelo empresarial que devuelve a la sociedad parte de lo que recibe, y esta acción es solo el comienzo de un compromiso que queremos seguir fortaleciendo.»

La jornada concluyó con un almuerzo gratuito ofrecido a los asistentes, generando un espacio de convivencia que fortaleció el vínculo entre ciudadanía, instituciones y entidades colaboradoras. Con esta nueva adhesión, Alicante Renace continúa ampliando su red de empresas comprometidas y consolidando un modelo de colaboración público-privada orientado a recuperar, proteger y poner en valor el patrimonio natural de Alicante.