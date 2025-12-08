Diez proyectos para el Alicante de 2026 El presupuesto municipal impulsa parques, seguridad, barrios y equipamientos clave para definir el nuevo modelo de ciudad

Tere Compañy Martínez Alicante Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:27 Comenta Compartir

El equipo de Gobierno ha presentado este miércoles 3 de diciembre el proyecto de Presupuestos Municipales para 2026, unas cuentas que se encuentran todavía en negociación y que podrían experimentar modificaciones a petición de la oposición. Aun así, el documento ya dibuja el Alicante que se ha empezado a construir y que se consolidará durante un año clave previo a las elecciones de 2027.

El proyecto contempla 19,6 millones en inversiones, una cifra ligeramente inferior a la del ejercicio anterior, que contó con 25 millones, pero que permite avanzar en obras estratégicas largamente esperadas. Además, el Gobierno municipal ha reforzado prioridades políticas como la limpieza —con un incremento de 10,1 millones de euros— y el aumento de ayudas como las de nacimiento, que han pasado de 100.000 a 200.000 euros, y las destinadas al alquiler joven, que se han duplicado hasta los 240.000 euros.

1 3,2 millones Parque La Torreta

El futuro parque de La Torreta se ha convertido en una de las principales apuestas municipales. Tras quedar paralizado en 2023 por la renuncia de la adjudicataria, el proyecto se ha reactivado y las obras se han previsto para completarse en 2026.

Este gran espacio verde se ha diseñado como uno de los parques más modernos e inclusivos de la ciudad, con tres zonas de juegos infantiles, una tirolina de 28 metros y un circuito de nueve toboganes que descenderán por la ladera. También se han incorporado cuerdas de escalada, pasarelas y elementos adaptados para menores con movilidad reducida. La propuesta se completa con áreas deportivas, calistenia, pistas de petanca y un muro de escalada conectados por senderos y terrazas. AUX STEP FOR JS

Estas atracciones estarán acompañadas de cuerdas de escalada y pasarelas, favoreciendo el movimiento libre y el juego activo. Y es que uno de los aspectos más destacados del parque es la apuesta por la inclusión. De este modo, los juegos contarán con elementos adaptados para niños con movilidad reducida, como paneles táctiles, rampas accesibles y columpios especiales. La intención es que cualquier familia, independientemente de sus capacidades, pueda disfrutar del recorrido.

2 1,9 millones Jefatura de la Policía Local en la Playa de San Juan

El presupuesto de 2026 ha impulsado definitivamente la construcción de una comisaría en la Playa de San Juan, una infraestructura clave en una de las zonas de mayor expansión de Alicante. El proyecto cuenta con una dotación de 1,9 millones con el objetivo de estar operativa en Semana Santa de 2026.

Su instalación en la avenida Locutor Vicente Hipólito ha sido defendida como pieza fundamental de la reorganización policial por distritos. La propuesta fue una de las medidas incorporadas por Vox en su negociación presupuestaria de 2025. Las cuentas 2026 también incluyen la remodelación del retén de Juan XXIII —valorado en 480.000 euros— y mejoras en vehículos y equipamiento policial.

3 1,8 millones Reurbanización de Virgen del Remedio

Alicante ya ha puesto en marcha la renovación de una zona de Virgen del Remedio. Las obras cuentan con una dotación en el presupuesto de 2026 de 1,8 millones de euros.

Con esta actuación se creará una nueva plaza situada entre las calles Villa de Chiva y calle Granada. Además, las obras incluyen la creación de dos supermanzanas de prioridad peatonal, la reconfiguración de las calles de acceso a las viviendas que se van a rehabilitar como espacios multiusos, la reorganización del aparcamiento, ampliación de aceras y colocación mobiliario urbano, así como la instalación de nuevas farolas led. AUX STEP FOR JS

Están incluidas actuaciones de mejora de la accesibilidad mediante la creación de itinerarios accesibles, incorporando nueva señalización y mobiliario específico, además de reservar aparcamientos para personas con movilidad reducida. También se plantará nuevo arbolado, jardineras y más vegetación en el parque urbano y se realizará una gestión efectiva del agua de lluvia para el riego, además de generar áreas de refugio climático con fuentes para beber.

4 1,8 millones Inversiones para los bomberos de Alicante

Las cuentas municipales para 2026 incluyen inversiones para mejorar el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante (Speis). Así se incluyen en estas inversiones en los bomberos aspectos como la adquisición de vehículos por un valor de 1,1 millones de euros. Esta es una de las mayores demandas de los agentes del servicio, la modernización de la flota.

Ampliar CAmión de bomberos de Alicante. Miriam Gil Albert

También están incluidas en este subprograma la adquisición de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje por 552.722 euros, la adquisición de vestuario especializado por 150.000 euros, así como tres partidas de 5.000 euros relacionadas con el mobiliario especializado, el parque de bomberos y Policía de Ildefonso Prats e inversiones de seguridad en el Speis.

5 1,6 millones Mejoras en los polígonos industriales de Alicante

El Ayuntamiento ha reforzado su apuesta por el tejido empresarial con una inversión de 1,6 millones en las áreas industriales. Entre las actuaciones previstas figuran mejoras de pavimentación cofinanciadas con el Ivace por 150.000 euros, reposición de infraestructuras por 560.000 euros y 405.017,90 euros destinados al alumbrado de estos polígonos.

El plan incluye también instalación de cámaras de seguridad, adecuación de zonas verdes, mobiliario urbano, señalética y refuerzos de calzada. Además, se ha reservado inversión para crear un centro polivalente en el Pla de la Vallonga, anunciado en octubre de 2025.

6 1 millón Obras de emergencia en el Castillo de Santa Bárbara

La protección del Castillo de Santa Bárbara y el monte Benacantil continuará en 2026 con una dotación de un millón de euros. Las obras, iniciadas tras su inclusión en la cuarta modificación de créditos de 2025, se han centrado en reforzar la ladera nordeste mediante mallas de seguridad y otras medidas destinadas a evitar desprendimientos hacia la Ereta y zonas próximas.

7 945.000 euros Construcción del CEE El Somni

El inicio de las obras para la construcción de este centro es inminiente. El pasado 25 de noviembre el Ayuntamiento de Alicante aprobó el plan de seguridad del CEE El Somni y tan solo quedará adjudicar las obras. Esta previsto que las actuaciones comiencen este mes y que los trabajos se extiendan 22 meses antes de la inauguración.

El colegio se construirá en una única planta de forma cuadrada, organizada alrededor de un patio central abierto que permitirá la ventilación e iluminación natural de todas las estancias. En total, contará con 3.543 metros cuadrados de superficie útil, junto a 1.960 metros cuadrados de zonas exteriores ajardinadas y de juego.

Proyecto del Somni AA Proyecto del Somni AA Proyecto del Somni AA Proyecto del Somni AA Proyecto del Somni AA 1 /

Además de las aulas, el centro contará con salas de logopedia, rehabilitación y estimulación sensorial, así como espacios para música, televisión, radio y actividades domésticas. También dispondrá de biblioteca, comedor, enfermería, despachos de orientación psicopedagógica y trabajador social, además de las dependencias para dirección, secretaría y personal docente.

8 936.000 euros Actuaciones en barrios

El presupuesto municipal de Alicante cuenta con una partida de 936.000 euros de presupuestos participativos. Estas demandas se tramitan a través de las Juntas de Distrito de Alicante y en el año 2025 sirvieron por ejemplo para asfaltado y mejoras de pavimento en las partidas rurales de la ciudad y para otros aspectos como instalación de nuevas luminarias.

9 545.000 euros Reforma del edificio del Aba6

La reforma de los antiguos Aba6 para convertirlos en un centro de referencia cultural en la Zona Norte de Alicante se incluyen en los presupuestos muncipales de 2026. La idea es reconvertir estos antiguos cines en un edificio moderno, polivalente y abierto al exterior, que dinamice los barrios del entorno y combine utilidad, usabilidad y capacidad de atracción.

Recreación de los Aba6. AA

El anteproyecto plantea que el acceso al nuevo centro multicultural se realice desde la fachada existente en la calle Fotógrafa Reme Vélez, aprovechando y reconfigurando el espacio libre existente que hay delante para generar un espacio a modo de pequeña plaza, un ágora de bienvenida al edificio. También proponen generar un pequeño escenario abierto al exterior ubicado junto al vestíbulo y el office del centro. De esta forma, se podrían ofrecer pequeños conciertos o representaciones desde este escenario, con el público situado en el exterior.

En la planta baja está prevista la ubicación de espacios polivalentes y flexibles de diferentes tamaños, que puedan adaptarse a las necesidades de los usuarios. Esos espacios son articulados a través de unos espacios de circulación dinámicos, que generan zonas de interacción, zonas de descanso, zonas de almacenaje, etcétera. En esta zona se ubicará la sala de cine y el salón de actos.

10 503.430,37 euros Rehabilitación de las torres del Ayuntamiento

El presupuesto incluye medio millón para reformar las torres del Ayuntamiento tras los desprendimientos registrados en octubre de 2024. Aunque se instalaron redes de emergencia, la intervención definitiva es necesaria para asegurar la estructura y prevenir nuevos incidentes.

Ampliar Torres del Ayuntamiento con las redes de protección. AA

La actuación permitirá sanear la piedra, reforzar elementos estructurales y garantizar la seguridad en un edificio emblemático situado en pleno corazón de la ciudad.