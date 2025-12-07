Rafa Mir deja al Elche en la zona noble tras un doblete ante el Girona (3-0)

Juan F. Millán Elche Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:46 Comenta Compartir

El Elche sigue por buen camino. Los empates y las derrotas en los dos últimos meses y medio no le han hecho dudar. Los de Eder Sarabia han confiado ciegamente en su estilo y han recuperado la senda de la victoria ante un rival directo.

El Elche se ha impuesto por 3-0 ante el Girona en un encuentro en el que los franjiverde han demostrado una gran superioridad. Rafa Mir, con un doblete, ha liderado el triunfo de los ilicitanos en el estadio Martínez Valero.

Germán ha allanado el triunfo con un tanto al filo del descanso en una gran acción colectiva. El lateral ha disparado seco y ajustado y ha sorprendido al meta argentino Gazzaniga.

El meta argentino ha sido decisivo para facilitar la victoria de los ilicitanos con dos errores en la segunda mitad. Primero, se ha comido un disparo, casi sin ángulo, de Rafa Mir y poco después le ha regalado el 3-0 al delantero valenciano que solo ha tenido que empujar la pelota al fondo de las mallas tras un pase defectuoso del cancerbero del Girona en la salida del balón.

El Elche no ganaba desde el pasado 28 de septiembre cuando los ilicitanos derrotaron al Celta de Vigo. Después de buenos partidos pero sin el premio de la victoria, el Elche ha conseguido tres puntos de oro para el que es su gran objetivo, dejar a un rival directo en la pelea por la permanencia como es el Girona a 7 puntos.

El Elche viajará ahora a Mallorca la próxima semana antes de recibir al Rayo Vallecano en el Martínez Valero antes de cerrar un año inolvidable, el 2025.

