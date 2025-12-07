Detenido por vender una vivienda en Dénia a espaldas de su propietario y quedarse con 189.500 euros El arrestado obtuvo poderes notariales del perjudicado para ejecutar la operación mientras este se encontraba en el extranjero

Alejandro Hernández Dénia Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:22 | Actualizado 10:28h.

Convertir un poder notarial en un atajo para quedarse con casi todo el dinero de una venta inmobiliaria. Eso es lo que investiga la Policía Nacional en Dénia, donde ha detenido a un hombre de 43 años que, tras obtener autorización para vender la vivienda de un conocido mientras este se encontraba en el extranjero, habría cerrado la operación y se habría quedado con 189.500 euros, entregando al propietario solo una pequeña parte del dinero, según ha informado la Policía Nacional.

Cuando la víctima regresó al municipio de la Marina Alta comprobó que la vivienda ya estaba vendida, pero no había recibido ni un solo euro de la operación. Durante meses, reclamó al apoderado el pago de la venta y siempre obtenía la misma respuesta: excusas.

Lo único que consiguió el denunciante fueron 22.000 euros de los 201.000 por los que se había vendido la casa. Tras solicitarle la totalidad del importe, el investigado le manifestó que con el resto del dinero se había comprado un piso en su país y que la estaba reformando, por lo que no podía entregárselo.

Finalmente, el propietario del inmueble decidió denunciar los hechos en comisaría. Con los datos recogidos, la Policía Nacional abrió una investigación que ha acabado con el supuesto estafador arrestado por un delito de apropiación indebida. El capturado, tras la práctica de las diligencias policiales, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Dénia.