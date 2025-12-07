Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la comisaría de Dénia. PN

Detenido por vender una vivienda en Dénia a espaldas de su propietario y quedarse con 189.500 euros

El arrestado obtuvo poderes notariales del perjudicado para ejecutar la operación mientras este se encontraba en el extranjero

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Dénia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:22

Comenta

Convertir un poder notarial en un atajo para quedarse con casi todo el dinero de una venta inmobiliaria. Eso es lo que investiga la Policía Nacional en Dénia, donde ha detenido a un hombre de 43 años que, tras obtener autorización para vender la vivienda de un conocido mientras este se encontraba en el extranjero, habría cerrado la operación y se habría quedado con 189.500 euros, entregando al propietario solo una pequeña parte del dinero, según ha informado la Policía Nacional.

Cuando la víctima regresó al municipio de la Marina Alta comprobó que la vivienda ya estaba vendida, pero no había recibido ni un solo euro de la operación. Durante meses, reclamó al apoderado el pago de la venta y siempre obtenía la misma respuesta: excusas.

Lo único que consiguió el denunciante fueron 22.000 euros de los 201.000 por los que se había vendido la casa. Tras solicitarle la totalidad del importe, el investigado le manifestó que con el resto del dinero se había comprado un piso en su país y que la estaba reformando, por lo que no podía entregárselo.

Finalmente, el propietario del inmueble decidió denunciar los hechos en comisaría. Con los datos recogidos, la Policía Nacional abrió una investigación que ha acabado con el supuesto estafador arrestado por un delito de apropiación indebida. El capturado, tras la práctica de las diligencias policiales, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Dénia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mayor spoiler de la historia aparece en este belén de Alicante
  2. 2 Alicante inicia los trámites para dotar a Gran Vía Sur de una zona verde deportiva
  3. 3 Una bebé de 20 meses, entre los seis asistidos por un accidente de tráfico en Cox
  4. 4 Controlado un incendio forestal en las inmediaciones del embalse de Guadalest
  5. 5 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 6 de diciembre en Alicante
  6. 6 Detienen en Alicante a un hombre buscado por cometer una agresión sexual en Bélgica
  7. 7 Una curiosa fiesta con 3.000 globos da la bienvenida a la Navidad en la Vila Joiosa
  8. 8 El Consell destinará 6 millones para reducir la población de jabalíes pero descarta casos de peste porcina en la Comunitat
  9. 9 Los alicantinos adelantan las compras de Navidad
  10. 10 Revolución en el Benidorm Fest 2026, que llega fuerte con cuatro presentadores y más programas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Detenido por vender una vivienda en Dénia a espaldas de su propietario y quedarse con 189.500 euros

Detenido por vender una vivienda en Dénia a espaldas de su propietario y quedarse con 189.500 euros