El comisario jefe de Elche, el subdelegado del Gobierno en Alicante y el alcalde de Elche durante la carrera solidaria. PN

Éxito solidario de la carrera Ruta 091 de la Policía Nacional en Elche

Unos 1.300 corredores han participado en un evento cuya finalidad era conseguir fondos para las asociaciones Conciénciate y Dacer Elx

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Elche

Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:20

Comenta

Éxito total de la carrera solidaria 091 de la Policía Nacional celebrada la mañana de este domingo en Elche, que ha salido a las 10 horas desde el paseo de la Estación. El acto ha congregado a 1.300 corredores con un bonito objetivo: recaudar dinero para las asociaciones Conciénciate y Dacer Elx (Daño Cerebral Adquirido).

La Policía Nacional agradece el éxito de la carrera que ha sido gracias a la ciudadanía que no ha dudado ni un momento en poner su «granito de arena» por esta gran causa.

Distintas unidades de la Policía Nacional durante el evento solidario. PN
Imagen principal - Distintas unidades de la Policía Nacional durante el evento solidario.
Imagen secundaria 1 - Distintas unidades de la Policía Nacional durante el evento solidario.
Imagen secundaria 2 - Distintas unidades de la Policía Nacional durante el evento solidario.

Al comienzo de acto se ha rendido homenaje al policía Norberto Fidel Perea, fallecido recientemente. Además, los asistentes han podido disfrutar de la presencia y exhibición de unidades policiales como Seguridad Ciudadana, Guías Caninos, la Unidad de Medios Aéreos con sus drones, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los TEDAX y Participación Ciudadana.

