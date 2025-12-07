Las cinco noticias más destacadas de este domingo 7 de diciembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco informaciones que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante Alicante Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de este domingo 7 de diciembre.

1 Rafa Mir deja al Elche en la zona noble tras un doblete ante el Girona (3-0)

El Elche sigue por buen camino. Los empates y las derrotas en los dos últimos meses y medio no le han hecho dudar. Los de Eder Sarabia han confiado ciegamente en su estilo y han recuperado la senda de la victoria ante un rival directo. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Detenido por vender una vivienda en Dénia a espaldas de su propietario y quedarse con 189.500 euros

Convertir un poder notarial en un atajo para quedarse con casi todo el dinero de una venta inmobiliaria. Eso es lo que investiga la Policía Nacional en Dénia, donde ha detenido a un hombre de 43 años que, tras obtener autorización para vender la vivienda de un conocido mientras este se encontraba en el extranjero, habría cerrado la operación y se habría quedado con 189.500 euros, entregando al propietario solo una pequeña parte del dinero, según ha informado la Policía Nacional. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 El interior de Alicante triunfa en el puente de diciembre con un lleno en sus alojamientos rurales

El interior de Alicante se postula como uno de los destinos favoritos para los turistas durante el puente de diciembre. La gran mayoría de los alojamientos rurales de la red de Temps de Interior exhiben un completo en sus plazas, mientras que el grueso de ellos prevé un lleno técnico durante estas fechas festivas previas a la Navidad. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Un hotel del casco antiguo de Alicante ayuda a crear un pulmón verde de 10.000 m²

El Hotel La Milagrosa ha formalizado su adhesión al proyecto Alicante Renace, permitiendo poner en marcha una nueva y amplia actuación de restauración ecológica en el paraje de El Palamó-Villafranqueza, un pulmón verde de 10.000 metros cuadrados actualmente en proceso de recuperación ambiental. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Dos enfermeros fuera de servicio salvan la vida a un senderista que entró en parada cardiorrespiratoria en la sierra de Bernia

Conocer cómo realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) debería ser obligatorio en España. La actuación de dos enfermeros que disfrutaban de una ruta de montaña por la sierra de Bernia ha sido clave para salvar la vida a un senderista que entró en parada cardiorrespiratoria. Clica aquí para ver la noticia completa.

Extra Éxito solidario de la carrera Ruta 091 de la Policía Nacional en Elche

Éxito total de la carrera solidaria 091 de la Policía Nacional celebrada la mañana de este domingo en Elche, que ha salido a las 10 horas desde el paseo de la Estación. El acto ha congregado a 1.300 corredores con un bonito objetivo: recaudar dinero para las asociaciones Conciénciate y Dacer Elx (Daño Cerebral Adquirido). Clica aquí para leer la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.