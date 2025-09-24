Alicante transforma el sector de la calle Trento en un gran espacio terciario para comercios y servicios La recalificación de esta zona industrial junto a la autovía permitirá regenerar el entorno urbano y conectar con la futura tercera ronda metropolitana

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:22

El Ayuntamiento de Alicante ha dado el primer paso para transformar por completo el sector I/3 de la Calle Trento, un espacio estratégico situado junto a la A-70 y el término municipal de San Vicente del Raspeig.

La tramitación de la Modificación Puntual nº1 del Plan Parcial permitirá cambiar el uso del suelo de industrial a terciario, con el objetivo de adaptarlo a las «necesidades actuales» de la ciudad y favorecer «un desarrollo más integrado» con los barrios residenciales cercanos.

La actuación afecta a la Unidad de Ejecución nº2, que es la única pendiente de urbanizar. Hasta ahora estaba configurada con un 67% de uso industrial y un 33% terciario, pero con la nueva ordenación pasará a ser de uso terciario al cien por cien.

Esto significa que se abrirá la puerta a la implantación de comercios, oficinas, espacios de servicios y otras actividades económicas compatibles con el entorno urbano.

Convivencia con viviendas

En la Unidad nº1, que ya está urbanizada, se limitarán los usos industriales para garantizar la convivencia con las viviendas cercanas. Solo se permitirán actividades de carácter ligero como talleres, almacenes, comercio mayorista y estaciones de servicio, eliminando los usos que puedan generar molestias o impacto negativo.

La propuesta también incluye ajustes en la edificabilidad y alturas. Se reduce la superficie total edificable de los 171.000 metros cuadrados inicialmente previstos a 144.000, una rebaja significativa que busca un desarrollo «más ordenado». A cambio, se incrementa la altura máxima de los edificios de 12 a 15 metros, aunque siempre manteniendo el límite de tres plantas.

Conexiones con la ciudad

Otro aspecto clave es la modificación de uno de los viales principales, que permitirá conectar este sector con la futura tercera ronda metropolitana, prevista en el nuevo Plan General Estructural de Alicante. Este enlace mejorará la movilidad y la integración del área con el resto de la ciudad.