Alicante se queda sin mesas para Navidad Los restaurantes agotan reservas con un mes de antelación | Las cenas de empresa se pasan a comidas para aprovechar el tardeo

Tere Compañy Martínez Alicante Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:20

Quien todavía no haya reservado mesa para Navidad, ya va tarde. La ciudad ha adelantado la campaña de forma inédita y la hostelería ha colgado el cartel de completo para los días más señalados —25 de diciembre, Nochevieja y Año Nuevo— cuando noviembre ni siquiera ha terminado. Los restauradores han coincidido en que este año la anticipación ha sido excepcional y que la reserva al mediodía se ha convertido en la gran protagonista de las fiestas.

«La gente ha cambiado los hábitos», resume Irene Más, del restaurante Sorell. Su comedor ha quedado lleno para Navidad y Nochevieja desde hace semanas, impulsado por unas comidas de empresa que «han empezado muy pronto» y por un tardeo que se ha impuesto claramente sobre las cenas. Este giro, que empezó tras la pandemia, se ha afianzado hasta el punto de que quien espera al último momento «ya no encuentra nada», como confirma también Mar Valera, presidenta de APEHA: «Este año todo va súper bien; muchos locales no tienen hueco ni en fines de semana ni en días señalados».

Pero no todos viven esta avalancha con la misma tranquilidad. En Casa Riquelme, Moncho Riquelme ha visto cómo una obra interminable frente al local ha puesto en jaque una campaña decisiva. «Lo estamos pasando muy mal. No se nos ve, llevamos así desde junio y todo se complica», lamenta, con el miedo de que la Navidad «se vaya al traste» si los trabajos no concluyen «de una vez». En un diciembre que debería salvar el año, la incertidumbre ha calado en su equipo.

El resto del sector, aun con matices, ha encarado diciembre con buenas sensaciones. En Templo, Ángel García reconoce que el frío de noviembre ha frenado un poco las salidas, pero las previsiones festivas han repuntado con fuerza: «Los viernes y sábados se han llenado con mucha anticipación, y los grupos grandes lo saben: es difícil encontrar mesa». Aun así, el restaurante ha mantenido su modelo de conciliación y cerrará del 21 al 24 para garantizar descanso a sus 16 trabajadores. El 25 de diciembre abrirán sin menús cerrados, fieles a su propuesta habitual, y también en Año Nuevo, días en los que la demanda ha sido muy alta.

Ampliar Iluminación navideña de Alicante. Shootori

En Fetén, Mario Amat ha confirmado un patrón similar: noviembre flojo entre semana, pero un diciembre que ha arrancado fuerte y con más alegría en las reuniones de fin de semana. «Lo único que tenemos completo desde hace mes y medio es Navidad», cuenta. Ese día trabajan a la carta porque «la gente quiere la esencia de Fetén», y aunque no abren en las noches fuertes —Nochebuena, Navidad y Nochevieja—, la oferta de platos navideños para disfrutar en casa ha ganado peso entre los clientes que pueden encargarlos para llevar.

También empieza a tener todo lleno el restaurante Alba. La chef Alba Esteve reconoce que casi todos los días hay reservas y muchas de grupos grandes. A ellos todavía les quedan algunos huecos pero no para los días más importantes, ya que tanto el 24, el 25 como el 5 y el 6 cierran para poder disfrutar de la familia.

Esa preferencia por vivir la fiesta de día también ha marcado la estrategia de Tábula Rasa. Su responsable, Rafa Molina, recuerda cómo la decepción generalizada con los menús caros de Nochevieja ha llevado a muchos a elegir cada vez más las celebraciones diurnas. «Hemos puesto un menú chulo el 31 a mediodía y estamos a punto de llenar. La gente viene predispuesta, se alarga la sobremesa y luego ya se va a tomarse las uvas donde quiera». También tienen completo el día de Navidad, para el que han preparado un menú más largo y especial.

El Pinxo Kalea también reconoce que para Navidad bajan el aforo, pero que los clientes comenzaron a reservar en verano. Por lo que ya tienen el comedor lleno. Diego López explica que tienen un cliente fiel para el que se han convertido en un clásico. En cambio el Gato Blanco por lo reducido del local no suele contar con tantas reservas de empresa para estos días, pero sí muchas para los días grandes de Navidad, que espera que se completen a lo largo de la primera semana de diciembre.

Desde el sector de la hostelería confirman que la pandemia del Covid-19 supuso un antes y un después en la manera de vivir estas fiestas. Así un año más se consolida la tendencia a reservar con mucha antelación y a preferir las comidas que se alargan antes que las cenas para encuentros con amigos o las clásicas cenas de empresa.

Reservar para el 25, para Año Nuevo o para la propia Nochevieja a finales de noviembre se ha convertido este año en una misión casi imposible este año. Y quien aún no tenga mesa, tendrá que celebrar la Navidad en casa.