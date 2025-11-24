Estos son los mejores juguetes para estas navidades según los mayores expertos de Alicante AIJU edita su exhaustiva guía que cada año se convierte en referencia absoluta para las familias de cara a la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos

Más allá de su aspecto lúdico, los juguetes también pueden transmitir valores de sostenibilidad, salud, insclusividad, y fomento de la tecnología, el Instituto Tecnológico del producto infantil y de ocio–AIJU con sede en Ibi rastrea cada año el mercado para encontrar los juegos que mejor encarnan estos valores, y los recoge todos ellos en una guía que se convierte en referencia absoluta para los familias de cara a la Navidad.

Entre la gran cantidad de juguetes recomendados por la guía destacan los Family Choice, en sus diferentes categorías: STEM, Vida Saludable, Sostenibilidad y Jugar para el cambio (Accesibilidad).

El objetivo de estos es el de reconocer el esfuerzo de las empresas para promocionar el valor educativo del juguete y para ello se ha contado con las votaciones del jurado más estricto, formado por más de 550 familias.

Escapa de Monstruolandia, de Miniland

Los juguetes con englobados en 'Jugar para el cambio' visibilizan y conciencian en materias de la igualdad de género, accesibilidad y la multiculturalidad con el objetivo de hacer un mundo mejor, más diverso e igualitario.

Aquí destaca el juego de mesa Escapa de Monstruolandia, de Miniland, que consiste en superar las pruebas basadas en situaciones reales. Diseñado especialmente para reflexionar sobre el acoso escolar, explican los responsables de la guía, ya que permite trabajar la empatía, la comunicación, la resolución creativa de problemas y la toma de decisiones en grupo.

Quedada en la Casa del Árbol de la Amistad, de Lego

En el apartado de Sostenibilidad se incluyen los juguetes que conciencian sobre los problemas medioambientales y su cuidado, y también se valoran los materiales utilizados en la fabricación de los mismos.

La elección para esa categoría es el set de construcción que recrea una casa en el árbol. Su diseño fomenta la conexión con la naturaleza, promoviendo el respeto por el medio ambiente. El set incluye un huerto, paneles solares, animales, etc.

Padel Set, de Chicco

En la categoría de Vida Saludable se engloban aquellos que promueven buenos hábitos entre los niños, ya sean referentes a la actividad o ejercicio físico como a la alimentación. La Guía AIJU destaca en este apartado el set de pádel electrónico de Chicco, con el que las pelotas se lanzan automáticamente cada 6 segundos, permitiendo golpear y devolverlas, ya sea jugando solo o con un desafío por parejas.

Los responsable de la guía aseguran que el juego potencia la coordinación motriz gruesa, ejercita la precisión y estimula la actividad física mediante el juego activo.

Barbie Fashionistas, de Mattel

Los juguetes reconocidos dentro de esta subcategoría de Accesibilidad visibilizan a las personas con algún tipo de diversidad y contribuyen a su integración en la sociedad. En ese apartado destaca la colección de barbies fashionistas inclusivas, que reflejan la diversidad funcional y/o sanitaria de diferentes personas: Diabetes, Síndrome de Down y Discapacidad visual. Cada muñeca incluye accesorios adaptados a sus necesidades.

Para los responsables de la guía, estas muñecas «potencian la empatía, la comprensión de la diversidad y el desarrollo de habilidades sociales a través del juego de roles inclusivo».

Telescopio Multimedia Aventuras Espaciales, de Vtech

Los juegos englobados en la categoría STEM enseñan ciencia de una manera lúdica, así como el razonamiento lógico-matemático, y fomentan y desarrollan la concentración de los niños. En esta categoría destaca el telescopio interactivo que permite observar el entorno de día y de noche.

Incluye 20 tarjetas cósmicas con información de la NASA, vídeos e imágenes educativas, juego de aventuras con 27 niveles y un desafío de preguntas para aprender sobre planetas, constelaciones y el sistema solar. «estimula la curiosidad científica y la atención en la observación astronómica», explican desde AIJU.

