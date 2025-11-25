Falta de agentes de la Policía Local para la Maratón Alicante-Elche y la Navidad

Tere Compañy Martínez Alicante Martes, 25 de noviembre 2025

La tensión entre mandos, sindicatos y equipo de gobierno ha estallado a las puertas de la Navidad. El sindicato SEP-CV trasladó este lunes a la Subdelegación del Gobierno la situación «crítica» que arrastra la Policía Local por la falta de agentes para cubrir los refuerzos de fin de semana y los grandes eventos programados en la ciudad hasta final de año.

Según ha denunciado el portavoz sindical, Roberto Selma, la bolsa de horas —instrumento clave para reforzar servicios extraordinarios— se agotó en septiembre, sin que el Ayuntamiento haya aportado alternativas a tiempo. Los agentes han advertido de que se enfrentan a actos masivos como la Maratón Elche-Alicante este mismo fin de semana, que requeriría unos 90 policías, sin personal suficiente y tirando únicamente de Protección Civil y voluntarios.

Selma ha explicado que este martes por la mañana, en una mesa técnica convocada de urgencia, se ha expuesto la gravedad de la situación. «Saben que alguien no ha hecho bien su trabajo. Llevamos dos meses sin refuerzos y la ciudad se queda sin servicio ordinario cada vez que hay un evento», ha explicado el dirigente sindical.

El problema es que si bien la bolsa de horas extraordinaria se acabó en septiembre no se ha tomado ninguna medida para ampliarla, por lo que los eventos que se salen de la operativa habitual se cubren con voluntarios o, si no los hay, con el servicio ordinario (por lo que se puede dejar sin atención por ejemplo una emergencia).

Pero el problema no acaba aquí. Desde el Sitap, Manuel Sánchez alerta de que si no se soluciona afectará a toda la campaña de Navidad. «Alicante cada año aumenta más sus actos, eventos, servicios, hace más mascletàs, más fiestas y requiere cada vez de mayor cantidad de servicio de policías», explica.

Avisos ignorados y fallos de planificación

Desde los sindicatos señalan que el problema es estructural. «Se funciona a base de favores entre agentes. Es denigrante tener que pedir favores para cubrir actos previsibles como mascletàs, maratones o festividades», afirma Selma.

Además, Sánchez considera que «tenemos un servicio ya muy mermado de base y que tiene que hacer horas extraordinarias constantemente para poder llegar a todos los eventos, las playas en verano. Entonces todas las horas de la bolsa gastan enseguida y la gente al precio que las pagan ya no quiere venir y prefiere aprovechar los festivos con sus familias».

La falta de voluntarios para cubrir estos servicios también ha agravado la situación. Tal y como recuerdan, la bolsa voluntaria que se abre para cada acto no logra inscripciones porque las horas se pagan como ordinarias o se compensan con días libres. «Al final, a todos nos gusta tener vacaciones, pasar los días importantes con nuestra familia y si no se incentiva, nadie se apunta», ha señalado Selma.

Ampliar Nuevos vehículos de la Policía Local de Alicante. Shootori

La jefatura ya ha emitido informes alertando de que no se puede garantizar la seguridad en eventos recientes —como el puente de Todos los Santos— ni en los que vienen: San Silvestre, refuerzos en las zonas comerciales por Navidad o la Casa de Papá Noel. Además, critican que el agotamiento de la bolsa de horas se debe, a su entender, a la falta de planificación.

Sin embargo, explican que la Navidad o la Nochevieja están asegurados ya que van en bolsas por separado. También lo están la celebración de Año Nuevo o la cabalgata de Reyes, que ya entran en la bolsa del 2026.

Una reacción tardía

Tras el escrito presentado por el sindicato, Subdelegación del Gobierno ha recibido a los representantes policiales y ha confirmado que trasladará la queja al Ayuntamiento.

El subdelegado, Juan Antonio Nieves, ha señalado que el problema afecta a personal, no a la seguridad, y que, en principio, no peligra ningún acto navideño. Aun así, ha admitido que, si hubiera riesgo para algún evento concreto, se trataría de forma específica.

Mientras tanto, el Ayuntamiento trabajan contrarreloj para aprobar una bolsa excepcional con mejoras económicas y condiciones especiales, con el objetivo de que pueda entrar en vigor este mismo fin de semana.

Desde el SEP advierten de que esta reacción llega «tarde», pero la considera necesaria para salvar la Navidad. «No puede ser que un servicio ordinario —un suicida, un incendio, una emergencia— se quede sin atención porque los agentes han sido desviados a cubrir actos previsibles como mascletàs, carreras u otros eventos», lamenta Selma.