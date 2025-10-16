Alicante convierte los muros de hormigón de Las Cigarreras en jardines verdes Las obras del complejo cultural eliminarán las barreras físicas y visuales para abrir el edificio del siglo XVIII a los barrios

Adrián Mazón Alicante Jueves, 16 de octubre 2025, 14:42

Menos muros y más verde. Este es el futuro que le espera a la Casa de la Misericordia del Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante. El Ayuntamiento, dentro de las obras de rehabilitación del complejo, tiene previsto eliminar parte de las barreras que rodean este edificio del siglo XVIII para abrirlo y conectarlo con sus barrios.

Esta actuación se integra en el proyecto de rehabilitación de la Casa de la Misericordia, la cual servirá como punto de partida del futuro eje cultural 'Alicante Nuevo Centro', que abarca el entorno de la plaza de toros, el ADDA y Las Cigarreras.

De este modo, con el fin de conectar el complejo con la futura ruta de la cultura y sus barrios -San Antón, Carolinas y la falda del castillo de Santa Bárbara-, se procederá a ejecutar las obras para eliminar varios tramos de los muros que rodean el complejo y crear nuevas zona de paso con jardines verdes.

Ampliar Nuevas zonas verdes en la Casa de la Misericordia. AA

Así, el Ayuntamiento renovará la jardinería exterior de la Casa de la Misericordia, en el complejo de Las Cigarreras, con nuevas especies vegetales y la plantación de 22 árboles. Asimismo, se mantendrán los de gran porte ya existentes, matizan fuentes municipales, salvo la fila de nueva álamos que han sido retirados.

Con ello se busca favorecer la visibilidad del complejo, integrarlo en su entorno y acondicionarlo para el uso ciudadano, de forma que los patios interiores se convertirán en espacios de disfrute público, mejorando la presencia y protagonismo de un edificio histórico que durante siglos ha permanecido «oculto o desconocido».

Nuevos jardines en Las Cigarreras

La obras de renaturalización del entorno de la Casa de la Misericordia, en Las Cigarreras, incluyen una reordenación integral del jardín frontal para mejorar la accesibilidad y su cualidad paisajística. En este sentido, se busca realzar los espacios urbanos ajardinados.

Los trabajos ya han dado comienzo con la retirada de una fila de nueve álamos jóvenes, plantados tras 2010 y «de escaso porte». Según el Ayuntamiento, estos árboles «amplificaban un efecto de límite o empalizada contrario a la idea de visibilidad del conjunto», además de «entorpecer» el conjunto.

Ampliar Futuros jardines de Las Cigarreras. AA

La oposición ha criticado la actuación calificándola de «tala» y «destrucción del patrimonio verde urbano sin transparencia ni justificación técnica conocida», ha denunciado Esquerra Unida, que exigirá al Ayuntamiento publicar los informes que amparan la retirada de dichos ejemplares.

Esta la misma línea, el Ayuntamiento ha recalcado que el planteamiento paisajístico actual contempla la plantación de especies arbóreas de mayor frondosidad y capacidad de generar zonas sombreadas. Entre ellas, están un 'ficus elástica' para dar continuidad al volumen de los jardines y crear una atmósfera similar a la plaza de Gabriel Miró.

Futuro museo internacional

En los espacios rehabilitados en la antigua Casa Misericordia, con una inversión de 9,6 millones de euros cofinanciados con fondos europeos, se contempla la ubicación de un nuevo museo que acogerá exposiciones internacionales.

Además, ya se han habilitado y puesto en uso varios espacios y oficinas. El proyecto de rehabilitación y puesta en valor de este edificio del siglo XVIII no solo tiene en cuenta la adecuación de los espacios interiores, sino la integración del edificio y sus amplios espacios exteriores con los barrios del entorno.