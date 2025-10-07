Frenazo a los pisos turísticos en Alicante: sin nuevas licencias en zonas saturadas ni en bajos de vías comerciales El Ayuntamiento establece un índice de 0,187 plazas por habitantes y fija excepciones para hoteles de tres a cinco estrellas | Se obligará a contar con accesos independientes para los apartamentos de uso turístico en edificios residenciales

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 7 de octubre 2025, 12:16 | Actualizado 12:24h.

Tras casi un año del anuncio de la moratoria de nuevas licencias de pisos turísticos, el Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde a la nueva normativa que pondrá freno a la proliferación de alojamientos de uso turístico en la ciudad. Una normativa que tiene su foco puesto en las zonas más saturadas de la ciudad y en las vías comerciales.

La regulación establecerá un índice máximo de 0,187 plazas por habitante, con excepciones para hoteles de tres a cinco estrellas, y prohibirá montar pisos turísticos en los bajos de vías comerciales y ejes cívicos para «favorecer el comercio de proximidad».

La regulación se articula, según ha dado a conocer este martes el equipo de gobierno, a través de la modificación puntual Nº52 del PGOU, que ha iniciado el trámite de evaluación ambiental estratégica y el consiguiente sometimiento del Borrador y el Documento Inicial Estratégico de la modificación puntual a las preceptivas consultas a distintos organismos. Dicha modificación tendrá que ser aprobada por el Pleno para la entrada en vigor de la normativa.

Para determinar las zonas saturadas a nivel urbanístico el consistorio ha elegido como unidad la sección censal, que se revisará cada año. En estas zonas tensionadas no se podrán autorizar nuevas plazas turísitcas, mientras que en el resto se llevarán a cabo controles que garanticen que no se supere el umbral máximo permitido.

En cuanto a los hoteles de cuatro y cinco estrellas, estos no se verán afectados por el límite establecido, independientemente de la zona donde se ubiquen. Mientras que los establecimientos de tres estrellas tendrán como tope las 0,32 plazas por habitante a la hora de conceder licencia para este tipo de alojamientos. Una excepción que responde «a la apuesta por un modelo de excelencia turística que priorice la calidad frente a la cantidad, incentivando una oferta de alojamientos que genere empleo estable», ha resaltado el consistorio.

«La apuesta por la excelencia turística y la diversificación resulta clave en este objetivo, atraer calidad frente a cantidad, reduciendo así la presión en el espacio público e impulsando una actividad turística regulada que genere empleo de calidad, reposicionando la marca turística hacia un modelo más sostenible y fomentando los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas», ha destacado sobre la normativa el alcalde, Luis Barcala.

Prohibición en locales comerciales

En cuanto a la segunda gran novedad, el Ayuntamiento de Alicante prohibe la implantación de pisos turísticos en plantas bajas de viarios estructurantes, ejes comerciales y ejes cívicos «para favorecer el comercio de proximidad». Una medida que busca proteger la red de comercio de barrio, «asegurando un modelo de ciudad de proximidad, cohesión social y continuidad urbana», explican desde el Ayuntamiento.

«El incremento de actividades de alojamiento turístico, especialmente en planta baja, puede desplazar a las actividades comerciales tradicionales, dado que las primeras suelen presentar una mayor rentabilidad económica», esgrime el consistorio, que se muestra preocupado por que el fenómeno conlleve la pérdida del tejido comercial del barrio. Para el gobierno local los bajos, por razones de accesibilidad, visibilidad y relación con el espacio público, deben permanecer para locales comerciales.

Por último la nueva regulación implica que los establecimientos turísticos en edificios de uso residencial deberán contar con un acceso independiente y exclusivo y garantizar que no interfieran en la vida comunitaria del resto de residente ni compartan espacios comunes.

«Alicante avanza hacia un modelo de ciudad de barrios, con un turismo urbano sostenible y buscando el equilibrio entre la vida cotidiana de los residentes y la actividad urbanística», ha destacado el alcalde de Alicante, Luis Barcala. El primer edil insiste en que se busca atraer visitantes «pero garantizando la sostenibilidad y sin comprometer el modelo de ciudad, el acceso a la vivienda, al trabajo y a los espacios públicos».