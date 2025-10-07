Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El prtavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, y la concejal de Infraestructuras, Cristina García, delante del retén de Policía Local. AA.

Alicante recupera una comisaría de Policía Local en uno de los barrios más sensibles de la ciudad

La Junta de Gobierno Local aprueba el proyecto del retén, una reforma integral del edificio para ponerlo en marcha

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 7 de octubre 2025, 14:26

Comenta

El Ayuntamiento de Alicante va a reformar y poner en funcionamiento de nuevo el retén de Policía Local en el sensible barrio de Juan XXIII, en la Zona Norte. La Junta de Gobierno Local de este martes ya ha aprobado el proyecto de construcción, que supondrá un poco más de 300.000 euros y cuatro meses de trabajos. Una vez pasado este trámite, ahora se tendrá que sacar a concurso la construcción, por lo que no hay plazos para ponerse en marcha.

Pero la aprobación del proyecto ya es un paso adelante importante. Entre las obras que se ejecutarán, han explicado en la Junta de Gobierno Local, se hará una «reforma del edificio actual» y se arreglará la valla para que quede como aparcamiento de los coches de Policía Local. La financiación estaba incluida en los presupuestos de 2025, según el acuerdo al que llegó el equipoi de gobierno popular con Vox.

De esta manera, el Ayuntamiento cumple con uno de sus compromisos, en plena negociación para las cuentas de 2026. Así lo ve el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá: «Nos felicitamos de que, por fin, la Policía Local pueda disponer de una instalación de verdad en la Zona Norte, una de las áreas de la ciudad más castigadas de la ciudad por la inmigración ilegal, la ocupación ilegal y el tráfico de drogas«.

Sin embargo, Vox apremia al equipo de gobierno a poner en marcha las iniciativas pactadas: «Resulta totalmente absurdo que para la reforma de una instalación municipal que VOX puso como condición para la aprobación del presupuesto de 2024 se haya tardado dos años pero así funcionan las cosas».

