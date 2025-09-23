La nueva jefatura de Policía Local de Alicante permitirá presencia continua de agentes en la Playa de San Juan para el próximo verano La primera fase del edificio ubicado en Locutor Vicente Hipólito incluye la adecuación del sótano y la primera planta

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 13:44 | Actualizado 15:20h.

Las obras para la nueva jefatura de la Policía Local en la Playa de San Juan comenzarán de manera inmediata, después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado el proyecto y su ejecución, que durarán siete meses. Se trata de la primera fase de las obras, que incluyen el sótano y la planta baja del edificio ubicado en la avenida Locutor Vicente Hipólito.

Una vez concluidas, el sótano y la planta baja del edificio estará operativo para su uso inmediato. Esto permitirá «garantizar la presencia policial constante en la zona de la Playa de San Juan, que ha experimentado una gran expansión en los últimos años», ha expresado el concejal de Seguridad, Julio Calero.

El edificio objeto de la reforma consta de tres alturas, además del sótano. Aquí se encuentran vestuarios y aseos, galería de tiro virtual, armero, almacenes y cuartos de instalaciones. En estos momentos, están casi completamente ejecutados los cerramientos exteriores y parte de las particiones y elementos interiores. La actuación que se ejecutará será el acondicionamiento y la conclusión de los espacios, así como las cajas de escalera y vestíbulos.

Obras en el retén de Juan XXIII Esta inversión de 2,8 millones de euros en la Jefatura de la Policía Local se suma a la realizada en las instalaciones de Bomberos y las previstas en el retén de la Policía Local de Juan XXIII, con casi 4 millones de inversión global en infraestructuras del área de Seguridad. Además, el Ayuntamiento ha llevado a cabo obras de reforma integral del parque de bomberos Jesús González Soria, en la avenida de Jaime II, por más de 400.000 euros y mejoras en el parque Ildefonso Prats de la Playa de San Juan, por más de 160.000.

En la planta baja se encuentra el área de atención al público: control de accesos, atestados, SAIC y cafetería. También se ubican las salas de brigadas y sala de juntas. Se incluye también un módulo de aseos para el personal de servicio y dos aseos públicos. La actuación consistirá en la terminación del pavimento, la realización de la distribución interior que falta, los revestimientos y acabados de cada una de las dependencias, así como la colocación de la carpintería y cerrajería interior.

Más adelante se ejecutarán las obras en la primera y segunda planta. En la primera están ubicados el salón de actos, cuatro salas polivalentes, el departamento de informática, la central de telecomunicaciones y el Cecopal. En la segunda planta están los despachos del director general, Jefatura de Policía Local, Jefatura de Servicio de Seguridad, intendentes principales, servicios jurídicos y zona de plana mayor.

El contrato se adjudicó a la mercantil Abala Infraestructuras S. L. por 2.802.424 euros.