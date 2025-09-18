La Policía Local de Alicante retira decenas de coches y motos abandonados en la Zona Norte Los agentes multan a una veintena de propietarios de vehículos estacionados en estos barrios por no disponer del seguro obligatorio

Adrián Mazón Alicante Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:02 Comenta Compartir

Dispositivo policial sin precedentes en la Zona Norte de Alicante. Agentes de la Policía Local han identificado cerca de 40 coches y motocicletas abandonados en las calles de estos barrios, de los cuales diez han sido retirados de la vía pública. Esta operación, coordinada junto a la Policía Nacional, busca «controlar la legalidad» de los vehículos.

Así, además de arrastrar la decena de vehículos abandonados, la Policía Local ha identificado otros 29 coches «sin propietario conocido» a los cuales se ha colocado el aviso como paso previo a su retirada en caso de no comparecer. Además, se han impuesto 25 denuncias a titulares de coches que con contaban con seguro.

Durante el dispositivo, los agentes identifican las matrículas, titulares y el cumplimiento de la legalidad en asuntos como la disposición de seguro y estar al día en la inspección técnica de vehículos, ha detallado el concejal de Seguridad, Julio Calero.

Barrios y calles bajo vigilancia

Este dispositivo de la Policía Local de Alicante ha actuado en la plaza Bas Mingot y calle Del Jaspe en Juan XXII y Virgen del Remedio, así como en la calle Aparici Guijarros en el Garbinet, entre otras.

El concejal de Seguridad ha avanzado que los controles se desplegarán en las próximas semanas en distintos espacios tanto urbanos como periurbanos y zonas industriales con el fin de controlar la legalidad de los vehículos estacionados.

Además, se informará a la Policía Nacional sobre aquellos aspectos que puedan estar relacionados con actividades ilícitas de sus propietarios y que requiera de su actuación.

«Unidad de acción» en la seguridad

La «unidad de acción» entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vigilancia y seguridad en la Zona Norte, ha resaltado Calero, también es objeto de acuerdo dentro de los pactos municipales presupuestarios alcanzados entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Alicante.

Los acuerdos también incluyen el refuerzo de la comisaría de la Policía Local en la calle Barítono Paco Latorre en el barrio de Juan XXIII, que da cobertura a toda esta parte de la ciudad, junto a la que dispone la Policía Nacional.

«La comunicación entre fuerzas de seguridad nos permite ofrecer una mayor seguridad a los vecinos de estos barrios y combatir aquellas actividades ilícitas e irregularidades que se detectan« Julio Calero Concejal de Seguridad de Alicante

La Junta Local de Seguridad ha abordado, además, los aspectos de coordinación de las distintas acciones a desarrollar entre estos cuerpos policiales con el fin de «ofrecer una mayor seguridad a los vecinos de estos barrios y combatir aquellas actividades ilícitas e irregulares que se detectan».