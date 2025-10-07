El Somni se hace realidad: Alicante adjudica la construcción del nuevo colegio de educación especial El centro, ubicado entre la avenida Isla de Corfú y el PAU 2, contará con 12 aulas adaptadas para 106 alumnos

Tere Compañy Martínez Alicante Martes, 7 de octubre 2025, 14:17 Comenta Compartir

Alicante avanza con paso firme para la construcción del ansiado Centro de Educación Especial (CEE) El Somni, cuyas familias llevan desde 2016 esperando un nuevo colegio. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado este martes las obras a la empresa Abala Infraestructuras S.L. por un importe de 6,88 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

Este centro está incluido en el programa Edificant de la Generalitat Valenciana y se levantará sobre una parcela municipal de 10.483 metros cuadrados, situada entre la avenida Isla de Corfú y el PAU 2. El edificio albergará 12 aulas y tendrá capacidad para 106 alumnos, con una distribución pensada para garantizar la accesibilidad y el bienestar de su comunidad educativa.

Un espacio adaptado, luminoso y abierto al entorno

El colegio se construriá en una única planta de forma cuadrada, organizada alrededor de un patio central abierto que permitirá la ventilación e iluminación natural de todas las estancias. En total, contará con 3.543 metros cuadrados de superficie útil, junto a 1.960 metros cuadrados de zonas exteriores ajardinadas y de juego.

Recreaciones del Somni. AA

Además de las aulas, el centro contará con salas de logopedia, rehabilitación y estimulación sensorial, así como espacios para música, televisión, radio y actividades domésticas. También dispondrá de biblioteca, comedor, enfermería, despachos de orientación psicopedagógica y trabajador social, además de las dependencias para dirección, secretaría y personal docente.

La propuesta busca crear «un entorno educativo que combine funcionalidad, confort y bienestar emocional, con espacios abiertos que favorezcan la autonomía y la inclusión de los alumnos«, según reza el rpoyecto.

La concejala de Educación, Mari Carmen de España, ha subrayado la importancia de este proyecto «tan necesario y demandado», que permitirá ofrecer a los alumnos con necesidades especiales «unas instalaciones modernas, accesibles y completamente adaptadas». De España ha destacado que el futuro centro «responderá a las exigencias educativas y terapéuticas que merecen estos escolares y sus familias».