Estos son los barrios de Alicante donde no se concederán nuevas licencias para pisos turísticos El Ayuntamiento establece un índice de 0,187 plazas turísticas por habitante y prohíbe la implantación de nuevos alojamientos en zonas saturadas que superen esta cifra

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 7 de octubre 2025, 13:45 | Actualizado 13:58h.

El Ayuntamiento de Alicante ha avanzado este martes 7 de septiembre que comenzará a tramitar una nueva regulación para poner freno a la proliferación de pisos turísticos en la ciudad. Entre las medidas que se adoptarán se encuentra la prohibición de establecer alojamientos turísticos en bajos de las calles comerciales.

Además, el consistorio alicantino no concederá nuevas licencias en aquellas zonas saturadas de pisos turísticos. Para ello ha establecido un índica en el que se establece un límite de 0,187 plazas por cada habitante y que se revisará cada año.

El Ayuntamiento dividirá Alicante en zonas censales para aplicar este índice y no autorizará nuevas plazas en estas zonas, mientras que en las que no se supere la cifra de plazas, se llevará un control para evitar sobrepasar el umbral.

Entre las zonas en las que ya se supera este índice y donde no se podrán establecer nuevos pisos turísticos se encuentra prácticamente la totalidad del centro de Alicante. Tanto la zona del ensanche de Diputación, como Mercado, Luceros, San Antón y el casco histórico tiene un índice superior a las 0,187 plazas por habitante.

En el mapa compartido por el propio Ayuntamiento también se encuentran saturadas zonas de la Albufereta, como el área que va desde la cantera hasta la Isleta y la propia playa. En la zona de la Playa de San Juan tampoco se podrán establecer pisos turísticos en varios sectores, como aquellos más cercanos al PAU 5 y a la altura del paseo.

En cuanto al sur de la ciudad de Alicante, Urbanova también se encuentra saturado de pisos turísticos y la cifra de plazas supera el índice impuesto por el consistorio, por lo que la playa no contará con nuevos alojamientos turísticos. Destaca también la presencia de Juan XXIII en dicho mapa, que aparece omo área tensionada donde el índice se sobrepasa también.

Zonas saturadas

A principios de año el Ayuntamiento presentó un estudio sobre los alojamientos turísticos, en el que se cifraban dos alojamientos por cada 100 viviendas, con zonas especialmente tensionadas, como el barrio de Santa Cruz, con una de cada cinco viviendas destinada al uso turístico. Otras áreas del centro tienen una alta presión, con ocho pisos por cada 100 viviendas.

La playa de San Juan también supera la media de Alicante, con cuatro viviendas por cada centenar, con zonas como la avenida de Holanda, países Escandinavos o la primera línea de playa como las más afectadas.