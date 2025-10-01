Alicante celebrará el Debate sobre el Estado de la Ciudad el 10 de octubre La sesión medirá los avances y proyectos pendientes pasado ya el ecuador de la legislatura

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha fijado para el próximo viernes 10 de octubre, a las 9.30 horas, el Debate sobre el Estado de la Ciudad 2025. Así lo ha comunicado el primer edil a los miembros de la corporación municipal en el transcurso de la Junta de Portavoces celebrada este miércoles.

Junto con el de presupuestos, esta es la sesión de pleno más importante del año en el Ayuntamiento de Alicante. El debate debe centrarse en las actuaciones del gobierno municipal, las que ha realizado y, lo más importante, los proyectos a futuro, que no son pocos pasado ya el ecuador de la legislatura. Entre ellos, quizás el más importante, es la ejecución del Parque Central de Alicante.

Este espacio soterrará las vías ferroviarias que han dividido hasta ahora la ciudad y permitirá la creación de un nuevo barrio de 1.300 viviendas, con un porcentaje de protección oficial. En su lugar, se proyecta un espacio verde que llegará casi hasta Rabasa y permitirá crear un anillo verde que rodee Alicante.

En materia de infraestructuras, está pendiente la Variante de Torrellano, para la que el Ministerio de Transportes ya ha licitado la redacción del proyecto de la segunda fase, la que llega hasta el aeropuerto. Es fundamental esta actuación, que eliminará las vías en el litoral sur, y que permitirá crear el mayor paseo marítimo de Europa desde Urbanova hasta la Playa de San Juan.

El primer edil destaca que «es el mejor momento para debatir y poner en común todo lo que estamos haciendo y lo mucho que queda por hacer en Alicante para seguir con el ambicioso proceso de transformación urbana, estructural y social que estamos llevando a cabo en la ciudad», ha destacado.

Desarrollo de la sesión La Junta de Portavoces ha fijado los turnos de intervención para el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Abrirá el Pleno el alcalde, al que seguirán dos rondas de intervenciones de 15 y 10 minutos para cada grupo municipal, en orden de menor a mayor número de concejales: EU-Podem, Compromís, Vox, PSOE y PP. Tras estas dos rondas de intervenciones, intervendrá de nuevo Barcala para cerrar el Debate.

«Confío en que será un debate constructivo, lógicamente desde diferentes puntos de vista, pero siempre con el objetivo compartido de defender el interés general y de aportar ideas y propuestas para continuar mejorando la ciudad y la calidad de vida de los alicantinos», ha añadido Barcala.

Porque no todo es de color de rosa. Las críticas sobre la limpieza de la ciudad continúan, pese a la nueva concesión aprobada hace un par de años, como se pudo ver en el último pleno. También la vivienda, a pesar de que el equipo de gobierno proyecta 6.000 nuevas viviendas en Alicante con el desarrollo de nuevos sectores urbanísticos como Lomas de Garbinet o la Albufereta, entre otros. A estos problemas más estructurales se unen deficiencias puntuales, como el cierre del Centro de Estancias Diurnas de la plaza América (ahora reconvertido en centro comunitario) o la cada vez más preocupante para los vecinos proliferación de asentamientos ilegales y personas sin hogar en Alicante.

Uno de los puntos más importantes sobre el presente y futuro de la ciudad es la gestión del turismo. El propio alcalde reconoce que Alicante «vive un momento histórico» por la cantidad de visitantes, pero que es necesario repensar la estrategia para conseguir un «aumento sostenible» de los turistas en Alicante. Cabe recordar que el equipo de gobierno ha aprobado sendas moratorias para nuevas licencias tanto de pisos como de bloques turísticos.