Alicante acaba con los asentamientos ilegales y chabolas que cercaban la ciudad

Sexo a plena luz del día, consumo de estupefacientes y una degradación rampante han sido algunos de los problemas que los vecinos de barrios como Juan Pablo II, La Torreta y Rabasa han denunciado por la proliferación de acampadas ilegales. Personas sin techo que pernoctaban en tiendas de campaña e infraviviendas hasta convertirse en pequeños guetos. La cercanía con colegios también ponía en peligro a los menores por presenciar actos impúdicos o sensibles, más para personas de tan corta edad.

Una situación que iba en aumento y que el Ayuntamiento de Alicante ha zanjado de raíz. La Policía Local informa de un dispositivo especial que ha desmantelado estos puntos negros en las afueras de la ciudad, principalmente, en los barrios antes citados. La actuación se mantiene abierta y se completará en los próximos días de forma coordinada con los Servicios Sociales y Limpieza Viaria y Recogida de Residuos.

Ha sido una actividad coordinada entre diversos departamentos municipales, con el máximo respeto a quienes ocupan estos asentamientos ilegales. Agentes de la Policía Local ya les avisaron la semana pasada que debían desalojar estos espacios públicos y retirar los enseres allí depositados. Tras unos días de advertencia, han empezado este martes a retirar tiendas de campaña y demás enseres abandonados, indican fuentes municipales, «no sin antes pedir a sus inquilinos la retirada voluntaria de los mismos». Los objetos abandonados son recogidos finalmente por los servicios de limpieza para restablecer la normalidad en estos espacios públicos.

Las primeras actuaciones se han iniciado en el entorno del barrio de Juan Pablo II, al ser uno de los espacios en los que se han registrado más quejas, aunque seguirán otros espacios localizados, principalmente, en los barrios de La Torreta (PAU 2) y Rabasa. Los agentes actúan en todos los casos siguiendo el mismo procedimiento de aviso previo y seguimiento hasta conseguir el abandono voluntario del asentamiento junto a la retirada de las tiendas y enseres personales. Los Servicios Sociales prestan atención a estas personas y, en último término, los servicios de limpieza retiran los enseres y restos abandonados.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha señalado que «este dispositivo especial se ha activado, al igual que en otras ocasiones anteriores, ante la proliferación de quejas vecinales y de instituciones educativas situadas en las proximidades de estas zonas con asentamientos ilegales«. Y se está desarrollando con la máxima atención y respeto a las personas allí ubicadas, realizando las advertencias previas y solicitando la retirada de las tiendas y enseres, para actuar en la restitución del estado habitual de estas zonas una vez recogidas las mismas por sus propietarios y procediendo a la limpieza de los restos abandonados».

Al mismo tiempo, el alcalde Luis Barcala y el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, han copresidido este miércoles la Junta Local de Seguridad reunida en el Ayuntamiento, en la que se han analizado las denuncias por asentamientos ilegales y problemas por acampadas en zona urbana en los entornos de los barrios Juan Pablo II (PAU1), La Torreta (PAU2) y Rabasa, que están dando lugar al dispositivo especial diseñado para abordar esta situación. Además, se ha reforzado la coordinación de las diferentes unidades de seguridad para el control de la venta ambulante, ruido y escombros, para ejercer un control más efectivo.