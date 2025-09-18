Así será el nuevo barrio de la Albufereta: viviendas, parque, hoteles y un museo al aire libre El proyecto urbanístico combinará la zona residencial con la puesta en valor de un yacimiento arqueológico

El nuevo barrio de Alicante proyectado en la Albufereta ya tiene definido su futuro. Sus límites se ubican entre las calles Caja de Ahorros (prolongación de la Vía Parque), Flora de España y la glorieta del Ingeniero Pedro Torres, junto al barranco del Juncaret, y supondrá una de las transformaciones urbanísticas más ambiciosas de la ciudad.

La firma del convenio urbanístico ha marcado «un hito histórico», tras más de 20 años de bloqueo en la tramitación del barrio Nueva Albufereta de Alicante. Con este paso, se abre la vía para la presentación del proyecto de reparcelación y la obtención de las autorizaciones pertinentes.

Ampliar Recreación del barrio Nueva Albufereta. TA

Según las previsiones, las obras de urbanización podrían comenzar entre mediados y finales de 2026, mientras que la construcción de las viviendas arrancaría en 2027.

Las parcelas, de oeste a este

En la zona oeste del barrio Nueva Albufereta se concentrará el uso residencial, con la construcción de 1.420 viviendas, de las que 147 serán de protección oficial (VPP).

Estas edificaciones estarán en altura y alejadas tanto del cauce como del Bien de Interés Cultural (BIC) 'Cerro de las Balsas', para garantizar la seguridad y evitar riesgos de inundaciones, aunque el barranco ya se encuentra encauzado, tal y como ha subrayado el alcalde Luis Barcala.

En el lado este del barranco se reservarán parcelas para uso terciario y hotelero, lo que permitirá dotar al barrio de una oferta turística y de servicios complementaria a la residencial.

Servicios públicos

Uno de los grandes atractivos de Nueva Albufereta será la creación de un parque arqueológico, concebido como una gran zona verde que pondrá en valor los restos de posibles yacimientos arqueológicos vinculado al Tossal de Manises, origen de las antiguas ciudades de Akra, Leuka y Lucentum, cuna de la actual Alicante.

Junto a espacio, en la zona sur de este nuevo barrio de Alicante, se integrarán zonas de juegos infantiles, áreas de gimnasia para mayores, pérgolas y vegetación.

El proyecto contempla además un equipamiento público de 10.000 metros cuadrados, aún por definir, que completará los servicios del barrio Nueva Albufereta de Alicante.